“Përpjekje e mirë”/ Ursula von der Leyen qëndron e heshtur në lidhje me mandatin e dytë si presidente e Komisionit Europian

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen refuzoi të thoshte nëse ajo do ta vendosë veten për një mandat të dytë pesë-vjeçar në Berlaymont.









“Përpjekje e mirë”, tha konservatorja gjermane për POLITICO me një buzëqeshje të madhe, pasi u pyet nëse do të kandidonte sërish, teksa doli nga një takim me eurodeputetët kryesorë në Parlamentin Evropian të mërkurën, e rrethuar nga ndihmës dhe truproja.

Spekulimet po shpërthejnë në Bruksel për atë që von der Leyen do të bëjë pas zgjedhjeve evropiane qershorin e ardhshëm, të cilat do të nxisin një rivendosje të vendeve të punës kryesore të bllokut. Emri i saj është shfaqur gjithashtu në diskutimet se kush do të pasojë Jens Stoltenberg si Sekretar i Përgjithshëm i NATO-s.

Edhe nëse ajo deklaron synimin për të qëndruar në postin e Komisionit, ka një pikëpyetje të madhe nëse ajo do të përqafonte procesin informal të kandidatit kryesor (ose Spitzenkandidat), apo do të priste që thjesht të emërohej siç ndodhi në 2019.

Von der Leyen kaloi më shumë se një orë me krerët e grupeve politike të Parlamentit Europian, në një takim me dyer të mbyllura për të marrë të dhëna përpara fjalimit të saj kryesor për shtetin e Bashkimit në Strasburg javën e ardhshme, ku ajo do të përcaktojë prioritetet e politikave të BE-së përpara ditës së ardhshme.

Ndërsa dyert e dhomës së mbledhjeve u hapën, ajo mund të shihej duke biseduar me bashkëkryetarin e të Gjelbërve, Philippe Lamberts, dhe duke marrë dy puthje në faqet e shefes socialiste Iratxe García dhe gjithashtu Manfred Weber, i cili kryeson Partinë e saj Popullore Evropiane.

E pyetur drejtpërdrejt nëse von der Leyen duhet të paraqesë veten përpara, Weber nuk e mbështeti atë në mënyrë eksplicite, përkundrazi duke sugjeruar që fokusi tani duhet të jetë në dhënien e rezultateve.

Ai tha: “PPE e ka në duart tona presidencën e Komisionit. Kjo është e mrekullueshme për ne. Atje kemi të parën femër kryetare të Komisionit. Pra, ne jemi krenarë për atë që po bëjmë atje si PPE dhe duam të vazhdojmë. Tani është një moment për të ofruar”.

Von der Leyen gjithashtu shmangu përgjigjen ndaj një pyetjeje mbi të ardhmen e ligjit të restaurimit të natyrës, të cilin EPP-ja e saj u përpoq ta hidhte në erë në korrik.