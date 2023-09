Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazetës Shqiptare” do të lexoni:









ZERI I AMERIKES: SHIFRAT ME TE LARTA NE KRAHASIM ME VITET E FUNDIT

“BUM” APLIKIMESH, 16.500 SHQIPTARE KERKUAN AZIL NE EUROPE GJATE 2023

Shqiptarët në Angli radhiten të parët për nga kërkesat për azil, duke ia kaluar kështu edhe shtetasve nga Afganistani. Dyfishim kërkesash në krahasim me 2020

Tre riformatime ministrash në 2 vite

“Lëvizje kozmetike”, BIRN: Ndryshimet në kabinetin qeveritar u diktuan nga ‘skandalet e qeverisjes’

“Korrupsioni nuk është çështje emrash të përveçëm, por e një sistemi të tërë”

DENONCIMI I ZGJEDHJEVE

Berisha prezanton ‘librin e zi’ të 14 majit: Strategjia e Ramës është ‘hëngshi kokat’

Kishte dalë vendimi i qeverisë që në port të hynte ushtria

Kiço Mustaqi: Më ’91 me Xhelilin dhe Gramozin do çlironim Portin

Gjoni i dha ultimatum Kryetarit të Degës, të rivendoste situatën në qytet

Në faqen e parë të gazetës “Panorama” do të lexoni:

Titujt kryesorë:

Lista e përfituesve/ Lejet e legalizimeve, emrat me familjet që marrin tapinë

Lefter Koka vetshpallet I pafajshëm, Avokati: Ish-ministri nuk ka qenë vendimmarrës, nënshkroi kontratën si titullar

Bomba që do hidhte në erë Elbasanin, çfarë i thanë inxhinierët suedezë në zyrë djalit të Enver Hoxhës

Berisha publikon “Librin e zi”: Vendi i mbërthyer nga krimi

Tre qarqet/ Emrat, 197 infermierët në listë pritje për punë

Kthehej nga Dubai, arrestohet avokati Bengasi, Ofroi 120 mijë euro për të eliminuar gruan

OPINION

Opozitë për protesta në sheshe apo për show në ekrane?/ Nga XHEVAT MUSTAFA

“6 betejat e humbura dhe fundi turpërues i luftës së Rusisë Putiniste”/ Nga GJENERAL PIRO AHMETAJ

DOSSIER

“Lumi i vdekur” i Jakov Xoxës, pse krijoi probleme në Shqipëri! Modeli sovjetik dhe presioni mbi shkrimtarët dhe artistët

Në faqen e parë të gazetës “Panorama Sport” do të lexoni: