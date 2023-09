“Mundësi edhe për ata që kaluan në vjeshtës!” Arjan Xhelaj shpjegon si mund të regjistrohen maturantët në Universitete

Kreu i Rrjetit Akademik shqiptar, Arjan Xhelaj, i ftuar në studion e Panorama TV ka shpjeguar me detaje fazat të cilat duhet të kalojnë maturantët për t’u regjistruar në Universitet.









Xhelaj qetësoi të gjithë maturantët duke thënë se të gjithë do të kenë mundësi për t’u regjistruar.

Aktualisht programet janë plotësuar në masën 85-90%, por theksoi se universitetet kanë mundësi të bëjnë rialokim të kuotave.

“Jemi në përfundim të fazës së pestë, janë 10 ditë nga momenti që është hapur portali kemi edhe dy faza për të mbyllur raundin e parë. Që do të thotë në datën 11 mbyllet raundi i parë me të 7 fazat dhe pastaj pas përfundimit të raundit të parë do të jetë edhe një fazë e tetë 48 orë kohë për maturantët. Çdo maturant është i lirë që në atë fazë 48 orësh të bëjë zgjedhjen do të qëndrojë në degën që ka zgjedhur apo do të shikojë kuotat e lira.

Numri i maturanteve që çregjistrohen ka ardhur duke u ulur. Shumica e programeve ose janë plotësuar ose janë në masën 85-90%. Pra shumica do ketë shumë pak kuota të lira.

Universitetet kanë mundësinë që të bëjnë rialokim të kuotave për të ofruar edhe ofertën akademike me kërkesën e maturantëve dhe të tregut”, tha Xhelaj.

Sa aplikantë ka deri në këtë fazë, kur kanë mbetur edhe 4 ditë?

I pyetur se sa aplikanëtë ka deri në këtë fazë, ai u shpreh: “14 mijë maturantë janë regjistruar, pra 72% e maturanteve e kanë bërë zgjedhjen e tyre. Në këto 4 ditë presim të arrijmë deri në 85%. Është një ecuri e mirë në krahasim me vitet e tjera”, ndërsa theksoi se shpërndarja e maturantëve “aktualisht është 70% në publik dhe 30 në privat”.

Pyetje: Çfarë do të ndodhë me ata që nuk do përmbyllin regjistrimin brenda këtyre 4 ditëve?

Xhelaj: S’ka arsye për ankth. Procesi është i tillë edhe portali nuk penalizon askënd. Në këtë rast për ata maturantë që në raundin e parë nuk regjistrohen në asnjë dege. Më 15 shtator hapet portali dhe do të kenë 3 ditë në dispozicion për të bërë aplikimin.

Raundi i dytë është 3 ditë për aplikime. janë ata që nuk kanë arritur të fitojnë asnjë program studimi ose nuk janë regjistruar në një program studimi gjatë raundit të parë.

Ata maturantë që gjatë vjeshtës kanë mbyllur me sukses provimet në vjeshtë (mbetësit) apo ata maturantët e viteve të kaluar dhe kanë aplikuar në formularët A1Z.

Pas aplikimit këto do kenë 10 ditë në dispozicion për regjistrim dhe i gjithë procesi përfundon në datën 1 tetor.