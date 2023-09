SHBA dërgon municion të uraniumit të varfëruar në Ukrainë!

Shtetet e Bashkuara do të furnizojnë Ukrainën me municion të uraniumit të varfëruar, i cili është veçanërisht efektiv kundër tankeve dhe automjeteve të blinduara, tha Pentagoni.









Këto raketa 120 mm përdoren nga tanket amerikane Abrams, të cilat Uashingtoni i premtoi Kievit si pjesë e një pakete të re ndihme ushtarake prej 175 milionë dollarësh.

Sipas zëdhënëses së Shtëpisë së Bardhë, kjo paketë e re përfshin gjithashtu raketahedhës HIMARS, armë antitank Javelin, tanke Abrams dhe sisteme të tjera armësh.

Kjo është hera e parë që SHBA ka thënë se synon të dërgojë në Ukrainë raketa me uranium të varfëruar, të cilat kanë një aftësi më të madhe depërtuese, por që konsiderohen të diskutueshme për shkak të rrezikut toksik që paraqesin si për ushtarët ashtu edhe për popullatën. Britania kishte njoftuar tashmë disa muaj më parë synimin e saj për të dërguar municione me uranium të varfëruar, një nismë e denoncuar nga Moska.

Sekretari amerikan i Shtetit, Anthony Blinken, i cili ndodhet në një vizitë dy-ditore në Ukrainë, tha gjatë takimit të tij me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, se Kievi ka bërë “përparim të rëndësishëm” në kundërsulmin e nisur në qershor. Ai tha se ishte i inkurajuar nga rezultatet e kundërofensive dhe mezi priste të dëgjonte rrëfimin e Zelensky për dy ditët që ai kaloi pranë vijës së parë këtë javë. “Por sigurisht ne shohim përparimin e rëndësishëm që është bërë në kundërsulm dhe është shumë, shumë inkurajuese”, shtoi ai.

Nga ana e tij, Zelenski paralajmëroi se dimri i ardhshëm do të jetë “i vështirë”. “Por ne jemi të lumtur sepse nuk do ta kalojmë vetëm. Ne do ta bëjmë atë së bashku me partnerët tanë”, vazhdoi ai, duke falënderuar SHBA-në për ndihmën e dhënë në sektorin e energjisë, i cili u vu në shënjestër sistematikisht nga forcat ruse vitin e kaluar.