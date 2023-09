VIDEO/ Bajrami “çmend” stadiumin, gol spetakolar ndaj Çekisë

Çeki 1-1 Shqipëri (Kualifikuese Euro 2024 / Fortuna Arena, Pragë)









Shqipëria po luan ndeshjen e katërt në grupin E për kualifikueset e Euro 2024, përballë Republikës Çeke. Pak më parë janë publikuar edhe formacionet zyrtare, për ndeshjen që zhvillohet në Pragë, në “Fortuna Arena”.

Trajneri i Kombëtares tonë, Sylvinho ka preferuar të luajë me Berishën në portë. Në mbrojtje aktivizohen Mitaj dhe Hysaj, ndërsa Gjimshiti dhe Ismajli në qendër. Mesfusha është mjaft e pasur me Ramadanin, Asllanin dhe Bajramin. Në majën e sulmit është Cikalleshi, i cili do ketë edhe ndihmën e Seferit dhe Asanit.

Kombëtarja çeke nuk ka në dispozicion për këtë takim Doudera dhe Jurasek, ndërsa po për shkak dëmtimi mungesë e madhe është edhe ajo e sulmuesit Patrick Schick. Gjithsesi, trajneri Silhavy Jaroslav ka zgjedhur alternativën më të mirë për të filluar nga minuta e parë.

Në përballjen e fundit direkte mes dy skuadrave ka fituar Çekia me shifrat 3-1, takim ky miqësor, i luajtur në vitin 2021. 90 minutëshi i sotëm do të gjykohet nga anglezi Taylor.

Formacionet zyrtare:

Çekia: Pavlenka, Holes, Brabec, Krejci, Coufal, Soucek, Kral, Provod, Cerny, Kuchta, Cvancara

Shqipëria: Berisha, Hysaj, Ismajli, Gjimshiti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Asani, Bajrami, Seferi, Cikalleshi.

Minutë pas minute:

66- Gol. Vjen barazimi, gol fantastik i Bajramit nga distanca.

58 -Gol. Çekia feston falë golit të Cernyt. Goditja e saktë e tij me të majtën.

46- Realizon Çekia me Provod, por arbitri anulon golin me VAR (Pozicion jashtë loje). Me fat Shqipëria.

46- Nis pjesa e dytë.

45- Mbyllet fraksioni.

42- Pasim i gabuar i Seferit sjell një rast për Çekinë, sfera devijohet në këndore, provoi Soucek!

28- Mundësi edhe për Cikalleshin. Sulmuesi kuqezi gjuan por pret portieri.

26- Jasir Asani merr një top nga mesi i fushës dhe gabon i vetëm me portierin. Gjithsesi, arbitri jep offside.

20- Kombinime të sakta të ekipit të Silvahit, Kral jep një pasim vertikal më të fortë se duhet. Topi i takon Berishës.

13- Goditje e Cerny, neutralizon Berisha. Gjuajtja e lojtarit vendas nuk ishte e fortë.

6- Aksion interesant i Shqipërisë, por arbitri ndal lojën për Offside. Cikalleshi ndërmori iniciativën në krahun e majtë.

2- Një top i ardhur nga krahët për Seferin, por sulmuesi nuk e mbërrin dot. Kuqezinjtë e fillojnë takimin duke ushtruar presion në fushën kundërshtare.

1- Nis ndeshja.

Shikoni golin