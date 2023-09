VIDEO/ Shqipëria bëhet gati për Çekinë, UEFA ndez atmosferën me golin e Asllanit

Kombëtarja shqiptare luan sot një ndeshje shumë të rëndësishme në transfertë përballë Çekisë, një duel i cili mund të shërbejë për të bërë më të thjeshtë rrugëtimin drejt Euro 2024 në rast rezultati pozitiv.

Në stadiumin “Fortuna Arena” pritet një atmosferë e zjarrtë, edhe për shkak të pranisë së mijëra tifozëve shqiptarë që kanë udhëtuar drejt Pragës. Por edhe në rrjetet sociale është ndezur atmosfera me postimet e mbështetësve kuqezi.

Një “ndihmë” e ka dhënë edhe vetë UEFA, teksa në adresën e saj zyrtare në Twitter, pak orë para fillimit të ndeshjes, ka postuar atë që është cilësuar goli më i bukur i raundit të tretë të ndeshjeve, predhën e Kristjan Asllanit kundër Ishujve Faroe.

This Kristjan Asllani strike in Albania’s last #EURO2024 qualifier #EURO2024 pic.twitter.com/8AmjBoN6kL

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 7, 2023