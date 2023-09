Aktori legjendar, Ian McKellen: Pothuajse brenda natës gjithçka në jetën time ndryshoi për mirë kur u deklarova homoseksual

Sir Ian McKellen zbuloi në një intervistë të fundit me Variety se jeta e tij ndryshoi “brenda natës” pasi u deklarua homoseksual.









Aktori legjendar 84-vjeçar u deklarua homoseksual në vitin 1988 dhe pranon se ishte një moment që të ndryshonte jetën.

Ai tha për Variety: “Pothuajse brenda natës gjithçka në jetën time ndryshoi për mirë, marrëdhëniet e mia me njerëzit dhe i gjithë qëndrimi im ndaj aktrimit ndryshuan”.

Ian McKellen Says His Life ‘Changed for the Better’ After He Came Out as Gay https://t.co/e8Dn1TCQPz — People (@people) September 7, 2023

McKellen pranon se shfaqja kishte një ndikim të madh në karrierën e tij të aktrimit.

Ylli i ‘Lord of the Rings’ shpjegoi: ‘Lloji i aktrimit në të cilin isha i mirë ishte maskimi, adoptimi i zërave qesharak dhe shëtitjet e çuditshme. Kishte të bënte me gënjeshtrën e botës. Nuk isha më në situatën që po vrapoja përkrah personazhit dhe po i sqaroja publikut. Unë sapo u bëra personazh”.

Aktori tha gjithashtu se e ndjente se ishte e vështirë për njerëzit jo-gay të lidheshin me luftën e tij.

McKellen tha: “Njerëzit që nuk janë homoseksual thjesht nuk e dinë se sa shumë të dhemb të gënjesh për atë që je dhe të kesh turp për veten. Unë u rrita në një kohë kur ishte e paligjshme për mua të bëja seks me një burrë. Dhe kjo nuk ishte shumë kohë më parë”.

Sir Ian McKellen, 84, reveals ‘everything’ in his life changed for the better ‘almost overnight’ after coming out as gay in 1988 https://t.co/XX4MznWlRh pic.twitter.com/whrmxZZmKD — Daily Mail US (@DailyMail) September 8, 2023

Karriera e McKellen ka zgjatur më shumë se gjashtë dekada, dhe megjithëse ai është gjithnjë e më i vetëdijshëm për vdekshmërinë e tij, ai nuk ka në plan të tërhiqet.

“Të dalësh në pension për të bërë çfarë? “Nuk kam qenë kurrë i papunë, por e di që në çdo moment mund të më ndodhë diçka që mund të më pengojë të punoj përsëri”, tha ai.

“Por për sa kohë që gjunjët qëndrojnë dhe kujtesa mbetet e paprekur, pse të mos vazhdojmë?” Unë me të vërtetë ndihem sikur jam shumë i mirë në këtë akt aktrimi tani”, shtoi aktori.

McKellen luan në thrillerin e ardhshëm të periudhës britanike “The Critic” bazuar në romanin e vitit 2015 “Curtain Call” nga Anthony Quinn.

“Critic” u shfaq premierë në shtator në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Toronto 2023.

I vendosur në Londër të vitit 1934, filmi ndjek një aktore që e gjen veten në një situatë të errët ku përfshihet një kritik teatri dhe redaktori i tij i gazetës.

Ian u shpall kalorës nga Mbretëresha Elizabeth II në vitin 1991.