Akuzohet për themelim të organizatës kriminale, ‘bosi’ turk i kriptomonedhave: S’do kisha vepruar aq amator po të ishte e vërtetë

Themeluesi i Thodex, Faruk Ozer i dënuar me 11.196 vite burg nga gjykata turke për pastrim parash, mashtrim dhe themelim të një organizate kriminale, në dëshminë e tij ka thënë se e ka drejtuar këtë kompani që në moshën 22 vjeçare. Ai ka shtuar se me eksperiencën dhe zgjuarsinë që ka, nuk do të kishte vepruar kaq amator nëse kompania e tij do të ishte një organizatë kriminale.









“Unë jam mjaft i zgjuar për të udhëhequr çdo institucion në Tokë. Kjo është e dukshme në këtë kompani që kam krijuar në moshën 22-vjeçare. Nuk do të kisha vepruar kaq amator nëse kjo do të ishte një organizatë kriminale”, mësohet se ka thënë Faruk Ozer në gjykatë, raporton Anadolu.