Jasir Asani kryeson listën, zbuloni vlerësimet statistikore të lojtarëve të Kombëtares ndaj Çekisë

Pavarësisht se një ndeshje pa shumë shkëlqim, Shqipëria arriti të merrte një pikë të artë në transfertë ndaj Çekisë, me objektivin e vetëm, kualifikimin në Europianin e vitit 2024. Goli i Nedim Bajramit në barazimin 1-1 ndaj çekëve, i ka rritur ndjeshëm shanset e kuqezinjve për të synuar kualifikimin.









Për sa i përket vlerësimeve statistikore të lojtarëve të Shqipërisë në duelin ndaj Çekisë, lojtari më i vlerësuar sipas “Sofa Score” rezulton Jasir Asani, me notën 7.2, i ndjekur nga Ylber Ramadani me 7.1 teksa në vendin e tretë ndodhet portieri Berisha me notën 7.

Fakti interesant është që si Asani ashtu dhe Ramadani në të kaluarën kanë qenë pjesë e Partizanit në elitën e futbollit shqiptar. Lojtarët më pak të vlerësuar për sa i përket statistikave rezultojnë Cikalleshi dhe Hysaj, respektivisht 6.3 dhe 6.4.

