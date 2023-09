“Kjo është një ditë fillimi për ju”/ Horoskopi për sot, 8 shtator 2023

Dashi

Mbajeni gojën mbyllur, pasi çdo gjë që thoni mund të dalë në mënyrën e gabuar. Fjalët e tua ka të ngjarë të jenë lënduese. Gjithçka do të ketë një dozë të shtuar të intensitetit dhe dramës, ndaj përgatituni. Njerëzit janë në një avantazh emocional.

Demi

Edhe pse përqendrimi juaj mund të jetë i fortë, mund të jetë e vështirë të qëndroni të fokusuar, pasi dikush tjetër vazhdon të shtypë butonat tuaj. Ju keni ndjenjën se dikush po përpiqet të fillojë një luftë me ju. Mos e lini veten të rrëshqasë në nivelin e tyre.

Binjaket

Kjo është një ditë fillimi për ju. Filloni diçka që keni dashur të filloni për një kohë të gjatë. Universi është i lumtur të mbështesë çdo përpjekje të re në të cilën besoni fort. Mbillni farat tani dhe ato do të realizohen.

Gaforrja

Një pjesë që mungon nga enigma zbulohet dhe ju papritmas zbuloni se keni qënë në pemën e gabuar. Duhet të ktheheni prapa dhe të ripërqendroni vëmendjen tuaj aty ku duhet të jetë në mënyrë që të dilni nga kjo situatë e vështirë.

Luani

Fokusi juaj është i jashtëzakonshëm dhe megjithëse mendja juaj endet nëpër re herë pas here, do të zbuloni se këto mendime në fakt ju ndihmojnë në vend që t’ju pengojnë. Merrni parasysh të gjitha mundësitë në vend që të këmbëngulni të ndryshoni.

Virgjeresha









Kënaqja e tepërt është një temë e madhe për ju sot. Ju mund ta gjeni veten duke kërkuar vazhdimisht ushqim gjatë gjithë ditës së punës. Ndoshta dikush ju ofron një ëmbëlsirë ose karamele. Do të ndiheni në formë perfekte.

Peshorja

Ju jeni në favor të njerëzve përreth jush dhe të tjerët janë të gatshëm të ngrihen në emrin tuaj. Vazhdo dhe thuaje mendimin tënd. Besimi juaj emocional është i fortë, duke çuar në mbështetje të jashtëzakonshme në punë. Bëni lëvizjen tuaj të madhe tani.

Akrepi

Mos u lodhni me gjërat e vogla. Nëse e lini veten të dërrmoheni, të zemëroheni ose të dëshpëroheni me vështirësitë e përditshme, atëherë do të humbni kontaktin me pamjen më të gjerë. Kjo pamje më e madhe është ajo që do t’ju sjellë suksesin e madh që dëshironi.

Shigjetari

Jini të hapur ndaj ideve të njerëzve të tjerë, edhe nëse ato nuk përputhen domosdoshmërisht me tuajat. Integrimi me të tjerët është më i lehtë sesa të luftosh me të tjerët. Merreni këtë koncept për zemër, pavarësisht se me kë keni të bëni. Do t’ju shërbejë shumë.

Bricjapi

Mund të jetë e vështirë për ju të përqendroheni në punën tuaj pasi dashuria është në mendjen tuaj. Dikush me të cilin punoni ju ka vënë syrin dhe sot ky person ka të ngjarë të bëjë një lëvizje. Kjo miqësi e butë ka potencialin të kthehet në romancë.

Ujori

Tensioni që është krijuar më në fund është çliruar. Ndiheni sikur jeni kthyer sërish në krye të gjërave. Ju po merrni respekt nga bashkëpunëtorët dhe punëdhënësit tuaj, dhe njerëzit e tjerë janë dashamirës ndaj ndjenjave tuaja. Në përgjithësi, kjo është një ditë yjore për ju.

Peshqit

Ndiheni sikur keni goditur një mur me tulla për shkak të konfliktit që ju pengon të ecni përpara me planin tuaj. Ju kishit shpresuar të ishit më larg se sa jeni. Mundohuni të mos jeni shumë të ashpër me veten. Merrni parasysh këta faktorë të rinj dhe riorganizoni.