Lufta në Ukrainë/ Zelensky pranon: Epërsia ajrore e Rusisë pengon kundërsulmin tonë

Presidenti i Ukrainës pranoi sot se epërsia ajrore e Rusisë po ndalon një kundërofensivë ukrainase, me Volodymyr Zelensky që shpreh pakënaqësinë e tij për një ngadalësim të ndihmës ushtarake perëndimore dhe vonesat në sanksionet kundër Moskës.









“Meqenëse ne nuk kemi një forcë ajrore dhe Rusia ka, ata na bllokojnë nga ajri. Ata po ndalojnë kundërsulmin tonë”, theksoi Zelensky nga Kievi, duke dënuar “proceset që po bëhen më të ndërlikuara dhe më të ngadalta, në lidhje me sanksionet apo furnizimin me armë” nga Perëndimi.

“Lufta është duke u ngadalësuar, ne e kuptojmë këtë fakt”, tha ai.

“Kur partnerët tanë thonë ‘cili është hapi tjetër në kundërsulm? Përgjigja ime është se sot hapat tanë janë ndoshta më të shpejtë se paketat e reja të sanksioneve’ që synojnë Rusinë”, tha presidenti ukrainas.

Kievi ankohet rregullisht për ritmin e ngadaltë të masave hakmarrëse që synojnë ngadalësimin e operacionit ushtarak të Rusisë.

Zelensky përsëriti se nëse Perëndimi do të dorëzonte më shpejt municione me rreze të gjatë, të cilat bëjnë të mundur goditjen e pozicioneve të mbrojtjes ruse, pjesën e pasme dhe zinxhirin e furnizimit rus, ushtria ukrainase gjithashtu do të përparonte më shpejt.

“Një armë specifike ka një ndikim specifik. Sa më i fuqishëm dhe me rreze të gjatë të jetë, aq më shpejt do të vazhdojë kundërsulmi”, theksoi ai.

Perëndimorët kanë hedhur me dorë municione të tilla në Ukrainë, nga frika se Kievi do t’i përdorë ato, pavarësisht nga premtimet e tij, për të bombarduar territorin rus, gjë që mund të çojë në një përshkallëzim të luftës.

Ukraina është ankuar gjithashtu për muaj me radhë për ritmin e ngadaltë të negociatave për dorëzimin e avionëve luftarakë F-16, ndërsa vendi ka një flotë të vogël dhe të vjetër avionësh që datojnë që nga epoka sovjetike.

Pas muajsh vonese, disa dhjetra nga këta avionë luftarakë amerikanë do të dorëzohen nga vendet evropiane, por do të duhen muaj për të arritur në fushën e betejës, veçanërisht duke pasur parasysh kohën e trajnimit të pilotëve.

Kundërofensiva ukrainase e nisur në qershor në Ukrainën lindore dhe jugore është penguar nga epërsia ajrore ruse, por edhe nga një rrjet kompleks linjash mbrojtëse, veçanërisht në Ukrainën jugore, i përbërë nga llogore, mina kundër personelit dhe antitank.