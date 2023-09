“Opozita duhet të ngrihet në lartësinë e momentit”/ Meta: Së shpejti do të kemi datë proteste

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta pas takimit me ish-kryeministrin Sali Berisha u shpreh se deputetët e tij do jenë çdo ditë në vijën e parë të ballafaqimit me këtë regjim,









“Deputetët janë çdo ditë edhe kur nuk ka parlament në vijën e parë të ballafaqimit me këtë regjim, kanë qenë gjithmonë”, tha Meta.

I pyetur nëse kanë një datë për protestat e paralajmëruara, Meta u përgjigj: “Do të ketë një datë të tillë por nuk është çështja më e rëndësishme por kemi program të bashkërenduar në këtë drejtim. Opozita duhet të ngrihet në lartësinë e momentit për ti dhënë zgjidhje këtyre sfidave”.

Nëse do jeni bashkë me Berishën në 2015, nëse ai propozon Gazment Bardhin kryeministër do e pranoni?

Ilir Meta: Nuk jemi këtu për tu marrë më këtë çështje. Ne jemi të angazhuar për të respektuar çdo parim demoratik.