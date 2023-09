“Të gjithë dhamë shpirtin në fushë”, Mitaj pas barazimit me Çekinë: Jemi gati për duelin me Poloninë

Mbrojtësi i Kombëtares kuqezi, Mario Mitaj ka dhënë një deklaratë për FSHF-në pas barazimit me Çekinë.









“Si unë dhe ekipi bëmë një paraqitje shumë të mirë, të gjithë bashkë ishim duke sulmuar dhe mbrojtur, duke dhënë shpirtin për Kombëtaren, dhe prandaj morëm rezultat pozitiv. Besoj se paraqitja ime ishte e mirë, besoj që edhe trajneri së bashku me shokët të kenë të njëjtin mendim. Këto dy vitet e fundit është krijuar një grup harmonik, shumë i bukur brenda dhomave të zhveshjeve dhe me këtë rezultat pozitiv besoj që do të jemi më të përqëndruar në ndeshjen ndaj Polonisë”, deklaroi ai.

