(VIDEO) Botërori i Basketbollit/ Gjermania poshtëron SHBA-në 111-113 dhe është gati të fitojë medaljen e artë

Kombëtarja gjermasne e basketbollit mundi SHBA- në me rezultatin 113-111 në gjysmëfinale dhe do të luajë me Serbinë të dielën për Kupën e Botës së Basketbollit.

GERMANY STUN USA TO GO TO THE WORLD CUP FINAL.#FIBAWC pic.twitter.com/fvzcMtCyAa — FIBA Basketball World Cup 2023 (@FIBAWC) September 8, 2023

Amerikanët humbën nga lituanezët por nuk e morën mësimin dhe gjermanët mund të fitojnë titullin e basketbollit për herë të parë në historinë e tyre.

Gjermania ka një medalje bronzi në brezin e saj që nga viti 2002, ndërsa SHBA-të mbetën jashtë finales për të dytin radhazi (2019, 2023). Në vitin 2022, gjermanët treguan dhëmbët me medaljen e bronztë në Eurobasket, por një vit më vonë do të luftojnë për të artën në Mundobasket.

Si zakonisht në MundoBasket të sivjetmë, amerikanët nuk e nisën me entuziazëm, gjë që ishte lajmi më i mirë i mundshëm për shoqërinë e Schroeder, Wagner. Gjermanët vrapuan dhe me Obst që shënoi dy trepikëshe, pranë Schroeder-it, e kthyen 9-12 në 15-25 (5′). Ylli gjerman u ngarkua me dy gabime dhe rotacioni i dytë për Herbert nuk funksionoi aq mirë dhe 22-29 (7′) u bë 29-29 në një minutë me Reeves.

Franz Wagner vazhdoi të bënte gjithçka në parket (14 pikë në pjesën e parë) dhe u kthye shpejt për të komanduar pesëshen e dytë. Kështu 48-43 (14′) e SHBA-së me një 0-9 të shpejtë ndryshoi formë dhe dy skuadrat shkëmbyen goditje deri në 60-59.

Një 0-6 i shpejtë me një bosht të Ties e ktheu Gjermaninë në epërsi (64-70, 23′). Pesë pikët e Hart i mbajtën amerikanët gjallë, por një trepikësh i Bonga bëri rezultatin 75-82 (27′). Për t’u pasuar nga gjuajtjet e tjera të mëdha nga Obst, i cili arriti në 19 (80-89. 29′) dhe kështu “Panterët” dolën me epërsi në këndin e fundit. Madje thuajse me… 100 pikë, pasi kryesuan me 84-94.

ANTHONY EDWARDS FATALITY ATTEMPT.#FIBAWC pic.twitter.com/0HVAHAxELO — FIBA Basketball World Cup 2023 (@FIBAWC) September 8, 2023

Për sa kohë gjermanët ruanin këtë rezultat stresi u transferua. Theis hyri në lojë pas pushimit të tij dhe… fundosi një nga 5.5 metra për 94-104 (34′), me diferencën që nuk binte as pa Schroeder në parket, por derisa Edwards u fut në aksion dhe me një ecuri të shpejtë 7-0. për të rikthyer SHBA-në (103-106, 37′) dhe për ta mbajtur ndeshjen brenda tre me 2′ të mbetur.

Në ‘çmendurinë’ e minutës së fundit, Obst dhe Schroeder bënë rezultatin 107-113 me 50” para përfundimit, me amerikanët që humbën nga duart e Edwards për të zbritur fillimisht dhe për ta bërë më vonë pas përpjekjeve të njëpasnjëshme. (111 -113), por nuk mjaftuan 0.5” e mbetur në orën dhe gjermanët festuan fitoren.

Çereku: 31-33, 60-59, 84-94, 111-113

Në atë që gjermanët nuk u trembën për asnjë moment. Ata luajtën me ritmin e amerikanëve, nxorën protagonistë përtej yjeve të tyre, si Obst, gjuajtën shumë mirë topin dhe… hodhën jashtë favoritin.

MVP: Franz Wagner përfundoi fazat e përballjes, në tranzicion, luajti si… lider i pesëshes së dytë dhe përfundoi me 22 pikë.

HEROI I PAZHVILLUAR: Theiss dhe Obst (24 pikë.) dominuan, i pari nën raketë dhe i dyti me … bombat e tij nga shëtitorja dhe krijimi i tij.

Lidhja e dobët: Jaren Jackson Jr. me pak pjesëmarrje dhe disa luftime të humbura nga Tice.

STATISTIKAT E NDESHJES: Përqindjet e pabesueshme të gjermanëve në dypikëshe (28/41) dhe trepikëshe (13/30).

Formacionet

SHBA (Steve Kerr): Bankero 6, Bridges 17 (3), Brunson 15 (1), Edwards 23 (2), Halliburton 7 (1), Hart 9 (1), Jackson 8, Johnson, Portis 5 (1), Reeves 21 (3)

GJERMANI (Gordie Herbert): Bonga 3 (1), Giffey, Law, Obst 24 (4), Schroeder 17 (3), Theiss 21 (1), Thiemann 10, Voigtmann 6, Wagner Fr. 22 (3), Wagner M. 10 (1)