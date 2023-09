“ Burri, apo pronari?”- Aulona Musa i ‘u jep përgjigje komentuesve: Me partnerin jam martuar nuk më ka adoptuar

Moderatorja e njohur, Aulona Musta shpesh është komentua për marrëdhënien e saj në çift.









Komentet më të shpeshta moderatorja i merr lidhur me faktin se si partneri i saj është dakord që Auona të vishet , të dale, të pozojë e të publikojë në rrjete sociale foto ose video që sipas komentuesve janë të tepruara dhe jo etike.

Marr shkas nga shumë komente të tilla, Musta ka publikuar një video në “TikTok” të cilës i ka vendosur edhe një mbishkrim interesant “ Burri, apo pronari?”

Burri nuk është as pronari as mësuesi as prindi as mbikëqyrësi im unë jam sipër moshës 18-vjeç dhe di të mendoj dhe të flas për veten time. Me burrin jam martuar nuk më ka adoptuar.- dëgjohet të thotë moderatorja në videon e postuar.

Aulona e vazhdon më tej mendimin e saj teksa shprehet se:

Në një marrëdhënie të shëndetshme, kur dy njerëz duhen dhe janë të rritur janë bashkë në atë marrëdhënie sepse kanë disa të përbashkëta. Pastaj nëse ju keni qëllim të keni sllavë dhe jo grua ndryshon puna.

Kujtojmë që çifti janë bashkë prej shumë vitesh dhe kanë një vajzë me emrin Amara.