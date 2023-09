“Për të gjithë ju që jeni mësuar të më shihni me performanca në këto 11 vite…”/ Aurela Gaçe jep lajmin e trishtë për fansat e saj

Aurela Gaçe është një nga artistet më të suksesshme dhe më të pëlqyer në estradën shqiptare.









Këngëtarja e cila me zërin e saj unik dhe energjinë që e karakterizon, ka dhënë së fundmi një lajm jo të mirë për fansat e saj.

Me anë të një postimi në InstaStory, Aurela njoftoi se gjatë këtij sezoni dimëror nuk do të jetë pranë tyre për të kënduar në skenë duke mos zbuluar më shumë detaje të këtij vendimi.

“Për të gjithë ju që jeni mësuar të më shihni me performanca “live” prej pothuajse 10-11 vitesh në Tiranë, për të gjithë ju që më pyesni se kur do fillojë sezoni i ri, ju bëj me dije se këtë sezon dimëror nuk do jem pranë jush. Sigurisht do të jem me data të caktuara por jo çdo fundjavë, ashtu si vitet e mëparëshme“– njoftoi ajo.