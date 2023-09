Problemi është vjedhja e zgjedhjeve, jo opozita

NGA AGIM NESHO

Ka kohë që opinioni publik në Shqipëri po reagon me forcë për një situatë të padurueshme, problematike që mazhoranca socialiste dhe Edi Rama po e çojnë vendin. Të gjithë e kuptojnë që ky regjim kleptokratik – hajdut është i lidhur vetëm me interesat e një klike të përzgjedhur nga Rilindja dhe po e largon vendin nga perspektiva e tij europiane dhe perëndimore.

Në këtë diskutim të gjerë, ku duket qartë një pakënaqësi shpërthyese, janë disa faktorë të cilët nuk bëjnë të mundur ndryshimin e situatës dhe rikthimin e shtetit të së drejtës në Shqipëri: –

Së pari, largimi në masë i shqiptarëve në emigracion dëshpërimisht duke mos gjetur të ardhmen e tyre në Shqipëri. Largim në masë të madhe të të rinjve, familjeve të intelektualëve dhe shtresës së mesme ka bërë të mundur që në elektoratin e mbetur kanë mbetur pensionistët – mbi 600, 000 – si dhe administrata publike, e cila dekadën e fundit është kthyer në një makineri e përdorur nga mazhoranca për të fituar zgjedhjet. Presioni i patronazhistëve është elementi i kontrollit dhe dhunës ndaj punonjësve të administratës.

Së dyti, regjimi i Rilindjes ka kapur shtetin, dhe ka prishur të gjitha balancat e pushtetit në Shqipëri duek kapur fatkeqësisht dhe një segment të gjerë të drejtësisë që duhet të ishte e pavarur. Kjo drejtësi e munguar sjell jo vetëm dëshpërim në një shoqëri që është e paaftë të ndryshojë perspektivën e vendit të saj. Për më tepër, drejtësia përdoret për të përçare opozitën, marrë vulën, fondet, etj., për ti shërbyer interesave të klikës në pushtet.

Së treti, ky regjim mbahet vetëm me propagandë dhe dizinformim. Një makineri e plotë, e madhe dhe e frikshme përpiqet të c’orientojë opinionin publik dhe të sjellë konfuzion tek njerëzit e thjeshtë dhe të ndershëm. Ata sulmojnë cdo inisiativë të opozitës, përfaqësuesit e tyre me integritet dhe që nuk blihen, duke promovuar elemente të rinj dhe pa eksperiencë, që Rilindja mendon se mund të bashkëpunojë me të gjitha format me ta. Qëllimi kryesor i gjithë kësaj fushate propagandistike ka qenë goditja e liderëve historikë të tranzicionit shqiptar, si Ilir Meta dhe Sali Berisha, duke hedhur baltë dhe fabrikuar fakte të rreme për të krijuar konfuzion tek opinion publik. Falsifikimi i fakteve, rikthimi i gjithë legjendave dhe përpunimi i fakteve nga elemente të korruptuar dhe të drejtuar për interesat e partisë në pushtet, perpiqen me çdo kusht që të mbajnë në pushtet një regjim të inkriminuar dhe të kalbur si ai i Rilindjes që tashmë është diskretituar me afera korruptive si afera e inceneratorëve, afera e Portit të Durrësit, partneritetet me shoqëritë private dhe gjithë tenderat që favorizojnë klientelën e pushtetit. Liderat dhe opozita nuk mund të zgjidhen dhe manipulohen nga mazhoranca e korruptuar. Ata nuk përcaktohen nga mosha apo nga ‘direktivat nga jashtë’ por janë udhëheqës që formohen në aksionin politik, nuk komprometohen dhe kanë vizion për të ardhmen.

Ideja që ky regjim nuk rrëzohet se nuk ka një opozitë të aftë dhe të besueshme është vetëm produkt i makinerisë propagandistike të autokratit Edi Rama. Kjo duhet demaskuar deri në fund se sjell si rezultat humbjen e kohës. Rama kërkon të shpëtojë përgjegjësinë e tij dhe llogaridhënien përpara popullit.

Së katërti, regjimi autokrat i Edi Ramës, problemet që lidhen me drogën dhe kanabizimi i vendit, vjedhjet monstruoze, janë bërë të mundura edhe për arsye se ky regjim ka gjetur përkrahjen e elementeve të kompromentuar të cilët për arsye lobizmi apo projektesh kanë përkrahur një regjim jo popullor dhe autokratik. Në këtë kategori janë diplomatë që promovojnë karrierën e tyre për momentin pa menduar për faktin e Shqipërisë, financierë që duan të fitojnë nga destabilizimi i rajonit, si dhe ish-politikanë të lartë si Tony Blair që nuk ngopet me fondet që vijnë nga vende të varfra që abuzohen nga pushtetarët autokratë.

Pra të gjitha këta faktorë kanë influencuar dhe influencojnë në mbajtjen e një regjimi të panjohur më parë nga shqiptarët në historinë 110 vjecare të shtetit Shqiptar. Jo se opozita është e paaftë, nuk ka lidera apo mungesë vizioni për të marrë përgjegjësitë përpara vendit. Problemi i Shqipërisë është kapja e shtetit dhe vjedhja e votës duke manipuluar sistemin zgjedhor. Sot Shqipëria ka opozitë, madje shumë të fortë në demaskimin e këtij regjimi. Ajo që i mungon Shqipërisë është legjitimiteti i institucioneve të dala nga zgjedhjet e lira. Prandaj mbizotëron vetëm zëri i patronazhistëve dhe propagandës. Mbrojtja e institucionit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme i takon popullit Shqiptar, institucioneve ndërkombëtare garante për demokracinë dhe opozitës. Kjo është beteja jonë e ardhshme. Libri i zi me faktet e pakundërshtueshme për manipulimin e zgjedhjeve të 14 Majit është libri që çdokush duhet ta bëjë të njohur në ambientet ku jeton dhe punon. Shqiptarët duhet të publikojnë dhe shkruajnë në shtypin ndërkombëtar në mënyrë masive për të treguar se për zgjedhjet e lira dhe të ndershme nuk ka kompromis.