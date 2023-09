VIDEO/ Tërmeti me mbi 1 mijë viktima në Marok, dalin pamjet tronditëse të shembjes së një pallati

Të tjera pamje tronditëse kanë dalë nga tërmeti prej 6.8 ballësh në Marok, i cili deri më tani u ka marrë jetën më shumë se 1 mijë personave.

Në rrjetin social X po qarkullojnë pamje të shembjes së objekteve të ndryshme në vendin afrikan.

Autoritetet konfirmuan se Epiqendra e tërmetit ishte 71 kilometra në jugperëndim të Marrakeshit, me një thellësi 18.5 kilometra dhe lëkundjet u regjistruan në orën 11:11 të natës.

Numri i të plagosurve është tejet i lartë dhe spitalet në Marrakesh po përballen me një fluks të shtuar të pacientëve, teksa mjekët kanë bërë thirrje për dhurim gjaku.

Kujtojmë se interneti u ndërpre në këtë zonë turistike të vendit, ndërkohë që lëkundjet u ndjenë të forta edhe në kryeqytetin Rabat, por edhe në Casablanka.

#BREAKING Horrific moment of collapse of a house caught on security camera #earthquake at #Morocco in the region of #Marrakech

Pray for Maroc #moroccoearthquake #seismemaroc #seisme #maroc #prayerformorocco #هزة_أرضية #المغرب #زلزال #زلزال_المغرب #مراكش pic.twitter.com/gRkV4ICjeu

— World Trending X (@WorldTrendingX) September 9, 2023