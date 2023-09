Dakota Fanning: Ne të gjithë kemi nevojë për një hero për të na shpëtuar

Në kohën kur ajo bëri publikun dhe kritikët t’i përuleshin vajzës së vogël si kukull si Lucy e vogël në krah të babait të saj të vonuar mendërisht – luajtur me mjeshtëri nga Sean Penn – në ‘My Name Is Sam’ (2001), 7-vjeçarja Dakota Fanning kishte tashmë disa paraqitje televizive në rezymenë e saj të vogël. Për rekord, ajo mori pagëzimin televiziv nga seriali i famshëm “Në kujdes intensiv” në vitin e tij të 6-të.









E lindur në vitin 1994 në Conyers, Georgia, ajo ishte një fëmijë mrekulli e Hollivudit dhe është ende aktorja më e re që është nominuar ndonjëherë në Screen Actors Guild (SAG), ku fitoi çmimin ‘Aktorja më e Mirë’ në rol dytësor për interpretimin e saj në ‘Sam’, në mosha vetëm 8 vjeç. Për disa vite ajo merrte një rol pas tjetrit, duke luajtur me toteme të showbiz-it, si Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Tom Cruise dhe Denzel Washington, me të cilët në vitin 2004 filmuan filmin e famshëm “Zjarri dhe Hekuri”. Të dy tani takohen përsëri në vazhdimin e tretë dhe të fundit të ‘The Equalizer’.

“Isha 9 vjeç kur xhiruam “Përmes zjarrit dhe hekurit” me Denzelin dhe fëmijët e tij janë miqtë e mi shumë të mirë. Me një vajzën e tij kemi qenë shokë klase dhe në përgjithësi jam shumë e lidhur me gjithë familjen e tij. Unë jam një fans e madh e tij. Më pëlqejnë edhe veprat e Antoine Fuqua (regjisorit) dhe filmat si “The Equalizer”. Më pëlqen Robert McCall, personazhi kryesor i luajtur nga Uashingtoni, një njeri misterioz që shpëton jetë njerëzish. Ju ndiheni të sigurt dhe të mbrojtur vetëm duke e parë atë – kjo është padyshim për shkak të magjisë së Denzel gjithashtu.

Ai nxjerr një dinamizëm të tillë në ekran, por në të njëjtën kohë është një aktor thellësisht emocionues”, thotë aktori, regjisori dhe producenti amerikan dy herë fitues i Oskarit. “Duhet të jeni të përgatitur mirë kur punoni me të. Ai vazhdon të të befasojë duke ndryshuar dialogët dhe duhet të jesh në gjendje të përballosh. Me Denzel, nuk mund të shkosh në set pa lexuar. Ai ka një mënyrë për t’i bërë të gjitha emocionuese, tmerrësisht interesante. Ju kaloni mirë me të dhe jeni duke u përmirësuar vazhdimisht”.

Në karrierën e saj, Fanning bëri një bujë të madhe në vitin 2002 duke luajtur si foshnjë në filmin “Taken” të Steven Spielberg, ajo ishte një vajzë adoleshente kur u shfaq si Volturi kërcënuese në “Twilight: New Moon” (2009) dhe vetëm 18 vjeç kur ajo luajti në pjesën e fundit të sagës, në vitin 2012, ndërsa përfundonte studimet në Universitetin Gallatin në Nju Jork. “Effie Grey” (2014), “The Gang of 8” (2014) dhe “Once Upon a Time in… Hollywood” (2019) janë vetëm disa nga paraqitjet e saj të paharrueshme në ekranin e madh.

Pasi u transformua në mënyrë spektakolare nga një vajzë filmash vizatimore në një aktore të suksesshme 29-vjeçare, asaj nuk i kanë munguar asnjëherë ofertat profesionale. Por sa më e pasur bëhej filmografia e saj, aq më të rralla bëheshin paraqitjet e saj publike. Shkurtin e kaluar, të panjohurit e njohur të internetit përhapën edhe lajmin e rremë për vdekjen e saj. Natyrisht, Dakota Fanning është gjallë, ka përfunduar xhirimet e serialit “Ripley” (s.s.: bazuar në romanin e Patricia Highsmith “The Talented Mr. Ripley” që pritet të shfaqet në Netflix) dhe mezi pret përgjigjen e publikut për “The Equalizer” 3″ – premierë në Greqi më 31/8. Madje ai beson se në kohë kaq të trazuara, Makoli është ai që i duhet botës.

“Mendoj se na duhet më shumë se kurrë të ndiejmë se ekziston një hero që do të kujdeset për gjithçka dhe do të na mbrojë. Ky hero është si përgjigjja e lutjeve tona”, komenton ajo për engjëllin e vdekshëm mbrojtës të luajtur nga i dashuri i Uashingtonit. Sa i përket rolit të saj në film: “Unë luaj Emma Collins, një agjente e re e CIA-s në kulmin e saj, e cila merr një telefonatë misterioze nga një burrë që rezulton të jetë Robert McCall. Kështu që Collins i kërkohet të zbulojë pse e thirri atë në veçanti dhe të zbulojë misterin pas asaj që po ndodh. Është sfida që ajo ka nevojë për të provuar aftësitë e saj”.

Për nevojat e xhirimeve, në fakt amerikania Dakota ndodhej në disa nga lokacionet më të kartolinave në Itali, në Amalfi. “Ishte si të kthehesha në shtëpi”, thotë ajo për vendet e mrekullueshme dhe njerëzit që takoi atje. “Shumë nga ekipi i ‘The Equalizer 3’ kishin punuar sërish së bashku disa muaj më parë në ‘Ripley’. Ishte një rastësi e mrekullueshme që përfundova sërish atje dhe sigurisht që ka vende më të këqija për të punuar se Bregu i Amalfit”, bën shaka ajo, duke theksuar bukurinë e bregdetit kozmopolit.

Në jetën reale, Fanning ka bërë edhe debutimin e saj regjisorial: në vitin 2018 ajo xhiroi filmin e shkurtër “Hello Apartment” si pjesë e antologjisë “Women’s Tales” të frymëzuar nga shtëpia e modës Miu Miu. “Nuk ndihem ende 100% gati për një film të plotë”, ka thënë ajo, duke shtuar se “filmin e parë e bën vetëm një herë”, dhe me sa duket duke nënkuptuar se dëshiron të paraqesë diçka të denjë për reputacionin e saj si aktore.

Për sa i përket jetës së saj personale, ajo kujdeset ta mbulojë me një vello misteri të denjë për komplotin që karakterizon filmat e saj. Partneri i saj i fundit i njohur është një djalë i quajtur Henry Fry, përndryshe i panjohur dhe të gjitha gjurmët e zhvillimit në marrëdhënien e tyre janë injoruar që nga viti 2019. Po, ajo kishte gjëra më interesante për të bërë sesa të dukej më e dashuruar se kurrë në Instagram.