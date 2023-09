Hap i madh drejt Europianit/ Shqipëria merr komandën e Grupit E, ja si ndryshon renditja

Fitore madhështore! Shqipëria mposhti me rezultatin 2-0 Polonië, duke hedhur një hap të madh drejt Europianit që do të zhvillohet në Gjermani në vitin 2024. Golat e Jasir Asanit dhe Mirlind Dakut, i dhuruan 3 pikë të arta kuqezinjve të Silvinjos, që kanë marrë komandën e Grupit E.









Shqipëria kryeson renditjen me 10 pikë në 5 ndeshje, duke lënë pas Çekinë me 8 pikë që ka 1 ndeshje më pak, në kuotën e 8 pikëve është edhe Moldavia e vendit të tretë, ndërkohë që Polonia ka përfunduar në vendin e katërt me 6 pikë në 5 ndeshje. Tabela mbyllet nga Ishujt Faroe me 1 pikë.

Tabela