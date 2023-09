“Do ishte shkaktuar luftë e madhe”/ Biografi i ELon Musk përpiqet të ‘sqarojë’ detajet e ‘Starlink’ në Ukrainë pas protestave

Biografi i Elon Musk, Walter Isaacson, shkroi në mediat sociale për t’u përpjekur të “sqarojë” një fragment në librin e tij të ardhshëm që detajonte se si Musk supozohet se pengoi një sulm të planifikuar me dron ukrainas.









Ekstrakti, i cili përshkruan se si Musk u tha inxhinierëve të tij që të çaktivizonin komunikimet satelitore Starlink pranë Krimesë së pushtuar nga Rusia vitin e kaluar për të frustruar një sulm ndaj anijeve luftarake ruse, ishte përballur me reagime të ashpra që kur u publikua të enjten.

“Ukrainasit menduan se mbulimi ishte i mundësuar deri në Krime, por nuk ishte”, tha Isaacson në një postim të shtunën. Në vend të kësaj, tha ai, zyrtarët ushtarakë i kërkuan sipërmarrësit miliarder që të mundësonte mbulimin e sulmit me dron. “Musk nuk e mundësoi atë, sepse ai mendoi, ndoshta me të drejtë, që do të shkaktonte një luftë të madhe”, shtoi autori.

Por fragmenti origjinal i botuar në Washington Post thoshte se Musk “fshehurazi u tha inxhinierëve të tij që të çaktivizonin mbulimin brenda 100 kilometrave nga bregu i Krimesë”, duke bërë që nëndetëset e dronëve të Ukrainës të “humbnin lidhjen dhe të dilnin në breg të padëmshme”.

Mykhailo Podolyak, këshilltar në zyrën e presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy, tha se vendimi i Musk lejoi flotën ruse të sulmonte qytetet ukrainase. “Ky është çmimi i një kokteji injorance dhe egoje të madhe”, tha ai në një postim në mediat sociale të enjten. Zyrtarët rusë, ndërkohë, vlerësuan masën.

Sabotimi i supozuar ndodhi pikërisht kur marrëdhëniet filluan të ftohën midis forcave ukrainase dhe Musk, i cili kishte ndihmuar në mbajtjen e Ukrainës në internet që nga fillimi i pushtimit të Rusisë përmes satelitëve të tij Starlink. Musk, nga frika se konflikti mund të shndërrohej në një luftë tjetër botërore, kishte filluar të kufizonte përdorimin e Starlink nga ushtria ukrainase në rajonet e kontrolluara nga Rusia dhe për kontrollin e dronëve.

Biografia e Isaacson “Elon Musk” do të publikohet më 12 shtator.