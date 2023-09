Komplikohet situata e Kombëtares para Polonisë, Moldavia merr tri pikë dhe vendin e dytë në grup

Situata në grupin E të kualifikueseve të Euro 2024 sa vjen e bëhet më komplekse, teksa Moldavia triumfoi minimalisht 0-1 ndaj Ishujve Faroe, në takimin e mbajtur në Tórsvøllur (Torshavn).









Vendasit kontrolluan lojën në pjesën e parë, duke patur disa raste të mira shënimi dhe duke mbajtur kundërshtarin të mbyllur në zonë, por pa mundur dot të realizonin golin e avantazhit. Mysafirët shënuan në minutën e 53-të me mbrojtësin Vadim Rata, i cili u tregua i saktë para portierit Mattias Lamhauge.

Djemtë e Serghei Clescenco mbrojtën me fanatizëm deri në fund rezultatin, për të marrë fitoren që i dërgon ata në vendin e dytë me 8 pikë, një pikë më shumë se Shqipëria e vendit të 3-të, me përfaqësuesen kuqezi që luan në darkë ndeshjen e vet.