Në “Air Albania” për të shkruar historinë, ja kur luhet sfida Shqipëri-Poloni

Shqipëria do të presë Poloninë në “Air Albania”, në orën 20:45, sfidë e vlefshme për kualifikueset e Europianit “Gjermani 2024” në Grupin E.









Kuqezinjtë e drejtuar nga Silvinjo do të kërkojnë që të përsërisin historinë e 8 viteve më parë, kur Kombëtarja arriti të kualifikohej në Europianin “Francë 2016”.

Përballë është Polonia e Levandovskit me shokë, të cilën Shqipëria nuk ka arritur ta mundur kurrë dhe kështu kërkohet të thyhet dhe një tabu historike.

Në stadiumin “sold out” dhe me një mbështetje të madhe nga tifozët, Kombëtarja do të luftojë për të marrë një fitore historike, e cila gjithashtu do ta vendoste në vendin e parë dhe do të shtonte shanset për kualifikim.

SHQIPËRI – POLONI 20:45 “AIR ALBANIA”

