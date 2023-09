I nxehti nuk ka ikur, si parashikohet moti për të gjithë javën

Temperaturat e nxehta do të na shoqërojnë edhe përgjatë shtatorit. Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, për javën që presim përpara vendi ynë do të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike kjo falë depërtimit të Anticiklonit Afrikan shoqëruar me masa ajrore të nxehta dhe relativisht të thata.









Në këtë mënyrë moti për të gjitha ditët e javës parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare më të theksuara në zonat malore në lindje.

Për ditën e enjte dhe atë të premte vranësirat në relievet e larta malore në zonën e alpeve dhe verilindje do të shoqërohen me reshje shiu afatshkurtra dhe intenistet të ulët.