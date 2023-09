David Wisner takohet me Sorecën, dy diplomatet e rinj të SHBA e BE riaktivizojnë mbështetjen për Reformën në Drejtësi (FOTO)

I ngarkuari me punë i SHBA-së David Wisner, ka zhvilluar një takim me ambasadorin Luigi Soreca, ku u diskutua për një koordinim mes tyre sa i takon agjendës diplomatike në Tiranë.









Ambasada e SHBA në një reagim në Facebook sqaron se u diskutua për domosdoshmërinë për përparimin e integrimit euroatlantik të Shqipërisë.

“I Ngarkuari me Punë David Wisner u takua me homologun e tij në BE, ambasadorin Luigi Soreca, për të diskutuar partneritetin e fortë mes Shteteve të Bashkuara dhe BE-së në mbështetje të integrimit euroatlantik të Shqipërisë. Ata diskutuan nevojën për përparim të vazhdueshëm të reformës në drejtësi dhe sundimit të ligjit, si dhe çështje që lidhen me anëtarësimin e Shqipërisë në BE”, njofton ambasada e SHBA.