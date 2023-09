Ndarjet, sëmundjet dhe fatkeqësitë natyrore: Krizat në jetën tonë

Njerëzimi kohët e fundit është përballur me ngjarje gjithnjë e më të pakëndshme që shpesh na mpijnë, na paralizojnë dhe ndonjëherë mbingarkojnë trurin tonë me emocione negative.









Ka shumë situata në jetë që mund t’i përshkruajmë si të vështira dhe të cilat mund të na lëvizin në kufijtë e mirëqenies sonë emocionale. Këto momente zakonisht na prekin thellë dhe mund të dëmtojnë jetën tonë. Më poshtë do të diskutojmë disa nga situatat më të vështira që hasim në jetën tonë dhe si mund t’i përballojmë më mirë ato. Meqë shumica prej tyre nuk gjenden dhe nuk varen nga vetja, metoda më e mirë dhe më logjike e përballimit qëndron në pranimin e tyre dhe kalimin në një gjendje tjetër.

Dështimet

Dështimet janë padyshim ndër periudhat e vështira për një person, qoftë në mjedisin profesional apo në atë personal. Mosarritja e qëllimeve për të cilat kemi punuar kaq shumë, ndjenja e pavlefshmërisë dhe gjithë negativiteti që vjen me dështimin janë pjesë jashtëzakonisht të vështira për t’u trajtuar.

Pavarësisht nëse na u refuzua një promovim në zyrë, nuk arritëm të menaxhonim kohën tonë siç duhet ose dështuam në kursin tonë të testimit, dështimi është përgjithësisht një ndjenjë e keqe. Megjithatë, shumë njerëz do të bëjnë gjithçka për të shmangur dështimin, në mënyrë që të mos kenë nevojë të ndjejnë emocionet e dhimbshme që ai shkakton, si: siklet, ankth, zemërim, trishtim dhe turp.

Divorci

Një martesë, pra një marrëdhënie dhe një lidhje njerëzore është ndoshta një nga situatat më të komplikuara që mund të gjesh. Që këto “makina” të veçanta të funksionojnë siç duhet, padyshim që duhet shumë përpjekje nga të dyja palët. Shumë herë, për fat të keq, gjërat nuk shkojnë mirë me rezultatin që shumë martesa përfundojnë me divorc.

Divorci mund të shkaktojë një domino situatash negative duke filluar nga trishtimi që përjetojmë nga humbja e marrëdhënies dhe ideja e dështimit, deri te shqetësimi për fëmijët tanë dhe financat tona. Megjithatë, shumica e njerëzve sipas Phychology Today shpjegojnë se vetmia është pjesa më e vështirë pasi duhet shumë kohë për t’u mësuar me të qenit vetëm.

Duke humbur vendet tona të punës

Humbja e një pune mund të jetë shkatërruese si financiarisht ashtu edhe emocionalisht. Mund të sjellë ankth për të ardhmen, veçanërisht nëse nuk ishim të përgatitur për këtë zhvillim, ose mund të na shkaktojë edhe vështirësi praktike financiare. Një situatë në të cilën është mjaft e lehtë të ndihesh i pashpresë, veçanërisht duke pasur parasysh që shkalla e papunësisë në Greqi është 11.3 për qind.

Duke u rritur

Ju mund të keni dëgjuar historinë e Budës dhe se si ai filloi në rrugën drejt iluminizmit – ai pa mjerimin në jetën e njeriut, për të cilat donte të gjente një kurë. Puna është se rritja nuk është e shërueshme. Flokët e thinjura, rrudhat, shëndeti i brishtë dhe paaftësia për të bërë gjërat që dikur i realizonim me shumë lehtësi janë disa nga gjërat me të cilat duhet të përshtatemi ndërsa plakemi. Ky rregullim, megjithatë, nuk është i lehtë dhe mund të shoqërohet me një sërë emocionesh negative dhe kushte stresuese.

Sëmundjet, kushtet dhe lëndimet

Shumë herë të sëmuresh është një moment i përkohshëm i pakëndshëm në jetën tonë të bukur. Shumë herë njerëzit përballen me sëmundje dhe sëmundje që kanë natyrë kronike dhe mund të prekin trupin dhe shpirtin e tyre, si dhe të afërmit e tyre që thirren t’i mbështesin. Ndoshta ndër situatat më të vështira me të cilat mund të përballet është njohja e shëndetit të dobët, ndryshimet që vërehen në trupin e tij që nuk varen drejtpërdrejt nga kontrolli i dikujt dhe përshtatja fizike dhe emocionale ndaj kushteve të reja.

Humbja e gjithçkaje në një fatkeqësi natyrore

Fatkeqësitë natyrore janë një nga gjërat më të këqija që mund t’i ndodhin dikujt. Gjatë këtyre fatkeqësive, njerëzit potencialisht mund të humbasin njerëzit më të afërt, si dhe të gjitha pasuritë e tyre, duke përfshirë shtëpinë e tyre: një përvojë vërtet traumatike jetësore.

Por si gjithmonë, ne rikthehemi. Ne jemi mjaftueshëm elastikë për t’u rikthyer nga kohët më të vështira dhe për të filluar nga e para. Fakti që i mbijetuam kësaj fatkeqësie është arsye e mjaftueshme për të besuar se po na jepet një shans i dytë. Gjithçka që mund të bëjmë pas fatkeqësive si një tërmet, përmbytje ose zjarr është të ndihmojmë njëri-tjetrin dhe të gjejmë shpresë në këtë kohë dëshpërimi.

Vdekja e një njeriu të dashur

Vdekja është e vërteta përfundimtare në jetë. Mund t’i vijë kujtdo në çdo kohë. Hidhërimi që shkakton është gjithmonë i vështirë për t’u përballuar, pasi humbja e njerëzve të dashur, detyrimi për të jetuar jetën pa ta, është lloji më i vështirë i ndryshimit që mund të përjetosh në jetë.

Sipas psikologëve, modeli i pranimit të një situate të ngjashme ka pesë faza: mohimi, zemërimi, depresioni, negocimi dhe pranimi, pa qenë domosdoshmërisht të ndodhë në të njëjtën mënyrë për të gjithë. Vajtimi që na shkakton humbja është në vetvete një ngjarje shumë e pakëndshme që nuk ka “ilaç”. Është një nga ato ndjenja që vetëm zbehet me kalimin e kohës dhe në këto raste koha duket se kalon shumë ngadalë.

Si mund ta menaxhojmë veten në rrethanat e vështira të mësipërme?

Për fat të mirë, shumë strategji përballuese janë gjetur të jenë efektive në minimizimin e ndikimit të vështirësive në jetën tonë. Një mënyrë e thjeshtë por e fuqishme për të ndërtuar elasticitetin tonë është të gjejmë copa ari në situata të dhimbshme ose të vështira. Këtu janë disa shembuj:

Të qëndrosh optimist

Mund të jetë shumë e vështirë të qëndrosh optimist në një nga situatat e mësipërme dhe për të shmangur ndjenjën e mungesës së shpresës. Megjithatë, shumë terapistë shpjegojnë se optimizmi i vërtetë ndodh kur ne thjesht pranojmë ndjenjat tona negative dhe vazhdojmë përpara. Është e rëndësishme të dini se emocionet janë kalimtare nga natyra. Sa më shumë të mos i rezistojmë, aq më shpejt mund t’i kapërcejmë.

Sfidimi i modelit tonë të mendimit negativ

Është e zakonshme që njerëzit të kapen në ciklin e keqpërshtatshëm të besimit të mendimeve të tyre, pavarësisht sa joreale ose të pabaza mund të jenë ato. Terapistët shpjegojnë se individët duhet t’i sfidojnë besimet dhe mendimet e tyre dhe t’i pafuqizojnë ato nëse gabojnë. Arsyeja qëndron në faktin se mënyra se si ne mendojmë për një problem ndikon në atë se sa na shqetëson ai dhe sa mirë e trajtojmë atë.

Kërkimi për ndihmë

Ndonjëherë gjithçka që na nevojitet është një dorë ndihme, qoftë kjo përkthehet se dikush na ndihmon me blerjet e ditës, qoftë financiarisht apo psikologjikisht, nga një përqafim në një seancë me një psikoterapist. Sidomos kur përballemi me situata të pakëndshme të papara, patjetër që kemi nevojë për mbështetje emocionale si nga miqtë dhe njerëzit e dashur, ashtu edhe nga psikoterapistët profesionistë. Mos hezitoni ta kërkoni këtë ndihmë, ajo mund të jetë shpëtimtare.

Protothema.gr