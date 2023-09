PIKANTET/ “Digjet” kryeqyteti, edhe Shezni u çmend me Asanin! Daku i kërkon fanellën Levandovskit, ja çfarë nuk u pa në TV (E PLOTË)

Fluturojnë stolat para fillimit të ndeshjes. Me incident ka nisur takimi mes Shqipërisë dhe Polonisë në Arenën Kombëtare. Shihet që tifozët polakë shkulin disa stola të stadiumit dhe i hedhin drejt tifozëve shqiptarë, të cilët po ashtu ua kthejnë mbrapsht. Vazhdojnë për disa minuta hedhjet e sendeve drejt njëri-tjetrit.









Policia mundohet që të shtyjë sa më larg personat që nuk ndalen së hedhuri stola. Aty shihet edhe zv.presidenti i FSHF-së, Lutfi Nuri i cili mundohet të qetësojë situatën, e cila ka dalë nga kontrolli dhe duhej ndërhyrja e ashpër e forcave “Renea” drejt polakëve që çdo që të qetësohej. Mësohet se gjatë tensionit të krijuar pas portës, stafi mjekësor i ekipit kombëtar i ka ardhur në ndihmë një tifozi, i cili kishte pësuar një çarje në kokë nga stoli i hedhur. “Panorama Sport” sjell momentet më pikante të sfidës ShqipëriPoloni, e fituar nga kuqezinjtë me rezultatin 2-0.

* Mbështetja e tifozëve jashtë stadiumit për ish-anëtarin e UÇK-së, Dritan Goxhaj, të arrestuar në Tiranë, për llogari të Gjykatës Speciale në Kosovë. Vetë Goxhaj ka pretenduar pafajësinë dhe ka akuzuar Serbinë për akuzat e ngritura ndaj tij, ndërkohë që në Tiranë tifozët kanë realizuar një poster me mbishkrimin “lironi luftëtarin e Lirisë, Dritan Goxhajn”.

* Kontroll i imtësishëm i policisë. Ata kanë arritur të sekuestrojnë një numër të madh çakmakësh dhe sende të forta. Tifozët janë shfaqur tepër entuziastë për këtë duel aq sa janë shitur të gjitha biletat.

* Një risi në stadium ishte edhe një kohëmatës i vendosur përballë tribunës qendrore. Ndërkohë sa i përket tifozëve ndodhen 21 900 dhe 15 tifogrupe.

* Në momentin kur skuadrat zbritën për nxehje para ndeshjes, mbrojtësi i Kombëtares, Ivan Balliu, takoi arbitrin spanjoll, Hoze Maria Sançez, me të cilin përballet shpesh në La Liga, pasi shqiptari është pjesë e Rajo Vajekanos. Balliu shkëmbeu disa batuta me arbitrin dhe më pas i uruan fat njëri-tjetrit.

* Kryeministri Edi Rama shfaqet krahë presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando Duka, djalit të tij, Zahos dhe gruas Lindës.

* Në tribunë i pranishëm ishte edhe Marash Kumbulla me bashkëshorten e tij.

* Për ndeshjen mes Shqipërisë dhe Polonisë, ka pasur një interesim të jashtëzakonshëm për të pasur një biletë për këtë sfidë dhe natyrisht, nuk mund të mungonin as figura që kanë kontribuuar për futbollin shqiptar. Një ndër to është padyshim edhe Foto Strakosha i cili është në stadium për të mbështetur skuadrën tonë, teksa ka tashmë edhe një arsye më shumë.

Ish-portieri i Kombëtares është i shoqëruar nga bashkëshortja e tij dhe do të ketë mundësi që të shohë Thomas Strakoshën si titullar ndaj Polonisë. Në fakt, titullar ishte planifikuar Berisha por shkaku i një viroze që e ka kapur Berishën, ka bërë që Strakosha të jetë titullar dhe nga tribuna, do të ketë një mbështetje më shumë.

* Ekipi polak mbyll nxehjen i pari. Ndërkohë që kuqezinjtë futen në dhomat e zhveshjes për t’u bërë gati për nisjen me këngën e Adem Jasharit.

* Etrit Berisha shihet teksa u jep mbështetje shokëve të ekipit duke u rrahur shpatullat. Portieri nuk do të jetë në fushë nga minuta e parë.

* Babait të Kristjan Asllanit ia kishte zënë vendin një tifoz polak në tribunën qendrore. Me të drejtë babai i mesfushorit të Kombëtares e ngriti polakun dhe u rehatua.

* Vërshëllehet furishëm himni polak nga rreth 21 mijë tifozë shqiptarë.

* Ndryshe nga takimi në Çeki, ekipi përfaqësues luan me uniformën e kuqe, pasi në Pragë veshi ngjyrën e bardhë.

* Sakaq, në tribuna janë të shumta mesazhet e hapura nga tifogrupet. “Për Shqipërinë jeto, lufto, fito”, shkruajnë “Tifozat Kuqezi”, ndërkohë që një mesazh është edhe nga “Plisat”. “Jam Kosovë që nga plumbi s’vdes, se Shqipëri m’dha Zoti dhe Shqipëri do t’mbes”, shkruajnë “Plisat”, tifozët nga Prishtina.

* Nisin që në minutën e parë flakadanët nga tifozët kuqezi. Rreth 5 flakadanë të ndezur fluturojnë drejt fushës. Kujtojmë që UEFA e ka cilësuar këtë takim si më të rrezikuarin për të pasur trazira dhe ka dërguar dy dhe jo një oficer sigurie. Që në start loja u ndërpre 3 minuta prej fishekzjarrëve të hedhura. Pas vetëm 7 sekondash lojë, arbitri spanjoll ndali lojën.

* Të dy trajnerët me kostum. Si Santos dhe Silvinjo janë veshur njësoj dhe vetëm pak ndryshon ngjyra e kostumit.

* Hidhet përpjetë duke kërcyer Fernando Santos i Polonisë me të tijtë.

* Një top i fortë shkon te Santos, i cili e godet me dorë. * Silvinjo duartroket Asllanin për grintën e treguar gjatë një ndërhyrjeje afër stolit kuqezi.

* 22′ Shënojnë polakët pas një rrëmuje në zonë. Festë në sektorin mik, ku ndizen edhe flakadanë. Gjyqtari pret konfirmimin e sistemit VAR.

Pasi skuadrat ishin në pritje të konfirmimit nga sistemi VAR për golin që shënoi polaku Kivior, mesfushori kuqezi, Kristjan Asllani, bëri kryqin para se të merrej vendimi. Pas dy minutash, u konfirmua që aksioni ishte në pozicion jashtë loje dhe elbasanasi bashkë me lojtarët kuqezi shpërthyen në festë.

* Përplasje mes një polaku dhe një tifozi shqiptar në tribunën kryesore.

* Fernando Santos debaton me gjyqtarin e katërt, pasi ai i kërkon të mos kalojë vijën e vendit të tij. Ndërkohë, në ato momente Silvinjo gjithashtu e kishte kaluar vizën. Santos i thotë gjyqtarit që të shohë edhe kolegun e tij. Më pas arbitri i katërt shkon te braziliani i stolit të Shqipërisë dhe i tërheq vëmendjen.

* Hysaj kërkon ujë dhe i hedhin shishen keq nga stoli. Në ato momente mbrojtësi i këput një batutë: “Po hidhe mor mirë”.

* Tundet arena kombëtare. Perla e Jasir Asanit ngre gjithë stadiumin peshë.

* Pa tru. Këtë po nënkuptonte Silvinjo kur vendosi gishtin në kokë, pasi veprimi i Kristjan Asllanit ishte i panevojshëm. Një faull në favorin tonë dhe gjyqtari drejtohet për të nxjerrë karton të verdhë. Mesfushori shkon me vrap t’i kërkojë ndëshkimin arbitrit, por ndëshkohet vetë me karton.

* Pas mbylljes së pjesës së parë, porteri polak, Shezni, u afrua te Jasir Asani dhe e komplimentoi për golin.

* Në nxehje gjatë nisjes së pjesës së dytë janë Gjasula, Bare, Daku dhe Muja.

* Asani i kushton dy shishe verë goli i realizuar. Anësori i kishte premtuar Drejtorit të Departamentit të Komunikimit se nëse do të shënonte me Poloninë do të hapte dy shishe verë.

* Tabela e vendosur për kohën punon vetëm pjesën e parë. Në të dytën nuk është e ndezur. Mësohet se tifozët e kanë prishur në pushim të ndeshjes duke i hequr kabllot. Ndërkohë ajo ndizet në minutën e 55-të.

* 61′ Zviderski hyn në fushë. Sulmuesi na ka ndëshkuar dy herë. Në humbjen e vitit 2021 dhe disfatën e marsit të këtij viti.

* Pas vetëm 30 sekondash në fushë në debutimin e tij në shtëpi, Mirlind Daku gjen golin e parë personal dhe të dytin për Shqipërinë. Shënon, heq fanellën dhe ndëshkohet me karton të verdhë. Nuk ka shumë rëndësi, pasi ai gol mban aromë kualifikimi.

* Spikeri i stadiumit bën një ngatërresë në momentin e ndërrimeve. Në vend që të thoshte ekipi polak, tha ekipi çek, rival me të cilin barazuam pak ditë më parë.

* Silvinjo këshillon Dakun që të bëjë sa më shumë presing te mbrojtja polake. * Bare bën presing i vetëm deri te portieri, por nuk është i këtij mendimi Silvinjo, i cili i thotë që të qetësohet.

* Levandovski gjen kohën dhe hedh një shishe me ujë nga zona jashtë fushës.

* Zabaleta i bërtet që nga stoli Taulant Seferit: “Ule, ule pak”…

* Në përfundim të takimit, Mirlind Daku i kërkon fanellën Levandovskit.

* Fitorja e Kombëtares shqiptare e ka mbajtur “zgjuar” Tiranën dhe kjo vetëm. Pas përfundimit të ndeshjes, në rrugët e kryeqytetit shqiptar atmosfera është ndezur dhe është festuar pa fund në të gjitha sheshet qendrore dhe lokalet, të cilat kanë qëndruar hapur deri në orët e para të mëngjesit. Fishekzjarrët, boritë e makinave dhe mijëra tifozë me simbolet kombëtare janë parë në çdo rrugë të kryeqytetit, që e gdhiu kuqezi me një festë të shfrenuar si e vitit 2004 kur mundëm Greqinë.

