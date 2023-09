Poni bëhet nostalgjike dhe publikon fotot nga adoleshenca e saj. Këngëtarja e penduar për ndërhyrjet estetike: Njeriu dhe gabon…

Këngëtarja e njohur, Poni, përveç suksesit në muzikë, ka dalluar gjithmonë për bukurinë e saj dhe pamjen e kuruar deri në detaje prej kaq vitesh në estradën shqiptare.









Artistja e cila është goxha aktive në rrjetet sociale, së fundmi duket se është bërë nostalgjike për kohët e vjetra, teksa ka publikuar disa foto kur ajo ka qenë adoleshente.

E krahas postimit, Poni shprehet se i vetmi ndryshim që ajo ka bërë në fytyrën e saj janë buzët dhe vetullat për të cilat thotë se tashmë është penduar.

Sakaq, artistja nuk ngurron të japë dhe një mesazh për vajzat e reja të cilat i këshillon ta mendojnë mirë ndryshimin që duan të bëjnë tek vetja e tyre, ndërsa shton se mbi të gjitha duhet të trashëgojnë tiparet e prindërve ndër breza.

Postimi i plotë:

“Foto 1 une 18 vjec mature : Foto 2 im bir 10 vjec ( perpara dy vjetesh ) foto 3 babai im . Kur me pyesin ku e ke bere hunden deshmi ne foton e vjeter , qe e kemi bio njeriu dhe gabon nje here ne jete si une me vetullat dhe volumin e buzes , por kur e pash qe nuk me shkonin u mundova ti kthej si dikur por kuptohet , si ti ka bere nena dhe krijuesi ato nuk rikthehen plotesishtGjithsesi ky status te sherbej per gjithe vajzat e reja te mendojne shume mire ndryshimet fytyre dhe te jene te sigurta, kur duan te bejne nje ndryshim ne pamjen e tyre. Jo sepse eshte trend , moda iken dhe vjen . Kurse tiparet jane ato qe kemi trasheguar nga prinderit tanedhe trashegojme te femijet tane ❤️ 3 Gjenerata 1)2)3 “