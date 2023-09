LIVE RUMANI-KOSOVË/ Shfaqet baneri “Kosova është Serbi”, gjyqtari pezullon ndeshjen

Kosova do të sfidojë në transfertë Rumaninë në orën 20:45 në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset “EURO 2024”.









“Dardanët” vijnë me moralin lart pas barazimit me Zvicrën dhe do të kërkojnë fitoren ndaj rumunëve.

Trajnerët kanë publikuar formacionet zyrtare për këtë sfidë. Gliha ka bërë vëtëm një ndryshim në mesfushë në krahasim me ndeshjen e shkuar, në vend të Fazliji është Zhegrova.

RUMANI 0-0 KOSOVË

NGJARJET KRYESORE

22′ Pezullohet ndeshja.

14′ Berisha ndëshkohet me karton të verdhë, pas ndërhyrjes ndaj një kundërshtari.

10′ Zhegrova tenton nga jashtë zonës me një gjuajtje potente, por portieri i Rumanisë arrin ta ndalë. (VIDEO)

9′ Burka ndërhyn ashpër ndaj Rashicës dhe nddëshkohet me karton të verdhë.

8′ Vojovoda tenton të krosojë për Zhegrovën, por Banku nuk e lejon dhe largon topin.

1′ Starton sfida!

FORMACIONET ZYRTARE

RUMANI-KOSOVË