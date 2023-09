Mbërritja mbresëlënëse e Kim Jong-un brenda natës në Rusi, ai shkoi me trenin e tij të blinduar

Një bandë ushtarake ruse priti presidentin e Koresë së Veriut Kim Jong Un pas mbërritjes së tij gjatë natës në Rusi për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin.









Udhëheqësi i Koresë së Veriut me shoqërinë e tij të madhe eci drejt ndërtesës së stacionit.

Në anën ruse e priste Aleksandër Kozlov, kreu i Ministrisë së Burimeve Natyrore dhe kryetar i komitetit ndërqeveritar për bashkëpunimin me Korenë e Veriut.

Ceremonia e mirëseardhjes u pasua nga bisedimet mes Kim dhe guvernatorit të provincës ruse.

Первые шаги Ким Чен Ына во время второго визита по российской земле pic.twitter.com/EI1eSD7ZzF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 12, 2023

Por bisedimet kryesore janë për bisedimet mes Putinit dhe Kim me pjesëmarrjen e ministrit rus të Mbrojtjes Sergei Shoigu. Për momentin nuk dihet se ku do të zhvillohen bisedimet mes dy palëve. BBC raporton se ato ka të ngjarë të zhvillohen në një port kozmike të vendosur në zonë, e cila është një nga projektet “të preferuara” të Presidentit Putin.

Mediat ruse raportojnë se Kim po shoqërohet në udhëtimin e tij nga ministri i Jashtëm Choi Song-hee dhe zyrtarë të tjerë të lartë.

SHBA vlerëson se të dy palët do të diskutojnë gjithashtu bashkëpunimin për çështjet ushtarake, me Korenë e Veriut që furnizon Moskën me raketa dhe armë të tjera që Rusisë i duhen kaq shumë për luftën e saj me Ukrainën, në këmbim të ekspertizës, armëve dhe ushqimeve.

Vizita e fundit e liderit të Koresë së Veriut në Vladivostok ishte në prill 2019.

Kim mbërriti me trenin e tij luksoz të blinduar sepse shmang sa më shumë udhëtimet ajrore. Udhëtimi i tij zgjati shumë orë sepse treni lëviz me vetëm 50-60 kilometra në orë, duke “paguar” kështu armaturën e rëndë për të mbrojtur liderin.