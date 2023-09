Sot zbulimi i iPhone 15 të ri – Sa do të kushtojë?

Prezantimi i iPhone-it të ri do të bëhet sot të martën (12/09) gjatë eventit vjetor të vjeshtës të kompanisë amerikane, e cila këtë vit mban sloganin “Wonderlust”.









Konkretisht, ndryshimi i madh në iPhone 15 është porti USB-C, pasi Apple detyrohet të përafrohet me autoritetet rregullatore të BE-së. Kujtojmë se, vitin e kaluar, Parlamenti Europian votoi për standardizimin e porteve në të gjitha pajisjet. Teknikisht, prodhuesve të pajisjeve elektronike – si Apple – u është dhënë një afat deri në fund të vitit 2024 për të zbatuar këtë teknologji. Gjithçka tregon, megjithatë, se kompania amerikane do ta zbatojë atë në praktikë me iPhone 15. Ngarkimi me valë, ndërkohë, thuhet se do të rritet në 35W. Duket se iPhone 15 do të jetë një nga telefonat e parë që do të adoptojë standardin Qi2, i cili kombinon karikimin me valë me magnet. Gjithashtu, Dynamic Island që u prezantua në iPhone 14 Pro dhe Pro Max, pritet të jetë i disponueshëm në të katër modelet e serisë iPhone 15.

Një tjetër informacion interesant ka të bëjë me iPhone 15 Ultra të përfolur, i cili do të zëvendësojë Pro Max. Ky telefon celular thuhet se ka procesorin A17, një ekran 6.7 inç me një shpejtësi rifreskimi 120 Hz, një lente periskopi, korniza më të hollë të bërë nga titan dhe butonin e ri ‘Veprim’.

Butoni i ri “Action”, i cili tashmë është i integruar në Apple Watch Ultra, do të jetë i disponueshëm edhe në iPhone 15 Pro. Në veçanti, thuhet se ky buton do të zëvendësojë butonin ‘Hesht’ dhe do të ofrojë një sërë aplikacionesh të ndryshme të personalizueshme si kamera, opsionet e aksesueshmërisë, lentet dhe shkurtoret.

Vlerësimi i çmimit të iPhone 15 në SHBA

Modelet e ardhshme të Apple iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max ka të ngjarë të jenë më të shtrenjta se iPhone 14 Pro dhe iPhone 14 Pro Max, sipas Tim Long, një analist në bankën britanike Barclays. Ai tha se ky informacion bazohet në diskutimet me kompanitë e zinxhirit të furnizimit në Azi.

Pra, sipas MacRumors, Tim Long tha në fund të korrikut se ai pret që iPhone 15 Pro të kushtojë deri në 100 dollarë më shumë se iPhone 14 Pro dhe iPhone 15 Pro Max të jetë 100 deri në 200 dollarë më i shtrenjtë nga iPhone 14 Pro Max. Ai gjithashtu beson se çmimi do të mbetet i pandryshuar për modelet iPhone 15 dhe iPhone 15 Plus. Megjithatë, sipas informacioneve të fundit, duket se vetëm çmimi i iPhone 15 Pro Max do të rritet me të paktën 100 dollarë.