Në Rrogozhinë Egnatia fiton me Erzenin dhe bën tifozët ‘me zemër’! Dwamena tripletë

Superliga shqiptare e futbollit ka çelur javën e tretë me shumë gola. Në Rrogozhinë, Egnatia vendase fitoi 4-3 kundër Erzenit, në një ndeshje që prodhoi gjithçka, nga golat, penalltia me VAR, tripleta dhe te tensioni në fundin e lojës.









Egnatia e nisi me “marshin e pestë” dhe për 20 minuta Raphael Dwamena shënoi tre herë për vendasit. Në minutat 8, 15 dhe 20, ganezi realizoi dopietën e parë në futbollin shqiptar, duke i dërguar në pesë golat e shënuar këtë sezon pas tre javësh. Në minutën e 30-të, Maliqi hapi ndeshjen me golin e parë për miqtë. Në të 38 minutë ishte Zejnullai që shënoi për 4-1, duke dërguar Egnatian në epërsinë e tre golave në pushimin e sfidës.

Fraksioni i dytë i pa miqtë më kërkues, teksa ndeshja u bë interesante në minutën e 54, me Meçjan që shënoi golin e dytë për shijakasit. Erzeni shtoi presionin dhe gjeti golin e tretë në fund të ndeshjes me Kahrimanovic. Nga pika e penalltisë së fituar me VAR, mesfushori i Erzenit nuk gaboi. Në fund pati edhe tension në fushë, por edhe në tribuna, ku nuk munguan sharjet.

Pas javës së tretë, Egnatia me gjashtë pikë mban momentalisht vendin e dytë në renditje. Erzeni me dy pikë qëndron në vendin e gjashtë.