Rripi i Gazës/ Katër të vdekur dhe 19 të plagosur nga një shpërthim gjatë një demonstrate (Video)

Katër palestinezë u vranë dhe 19 të tjerë u plagosën në një shpërthim që ndodhi sot gjatë një demonstrate pranë murit të Gazës, njoftoi ministria e shëndetësisë e kontrolluar nga Hamasi.

Një video nga një dron, në të cilën është regjistruar momenti i shpërthimit, është publikuar nga ushtria izraelite.

Attention‼️A few hours ago, 4 Palestinians were killed when the roadside bomb they were planting near the Israeli border with Gaza exploded. 2 of the dead are confirmed terror operatives that were attempting to attack Israeli security forces. Below is a video of the incident ⬇️ pic.twitter.com/blUzEIf06H

