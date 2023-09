Vuçiç nuk i trembet SHBA-së së LeBron James dhe urdhëron një çmim prej 200 mijë eurosh nëse skuadra e Serbisë mer medaljen e artë në Lojërat Olimpike 2024

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç është “çmendur”, theksojnë mediat greke.









Presidenti ka pritur në Beograd të martën në mbrëmje anëtarët e kombëtares serbe të basketbollit dhe pasi i ka uruar për medaljen e argjendtë në Kampionatin Botëror të Basketbollit, ka kërkuar që të fitojnë medaljen e artë në Lojërat Olimpike 2024, të cilat do të zhvillohen në Paris.

Edhe pse Team USA po përgatit një ekip të madh me LeBron James dhe yje të tjerë të mëdhenj të NBA, presidenti nuk e përtypi dhe urdhëroi një bonus prej 200,000 euro për secilin lojtar nëse skuadra kthehet me medaljen e artë nga Parisi.

“Unë shoh LeBron duke u rekrutuar në ekipin e SHBA-së, por ne po shkojmë për medaljen e artë. Ne do të rrisim pagat. Nëse e sillni arin, secili prej jush do të marrë 200 mijë euro. Ne po rrisim ndjeshëm premiumin, do të jetë i pesti më i madh në botë” tha fillimisht ai dhe vazhdoi:

“Në Kupën e Botës treguat zemrën dhe energjinë e kampionëve. E di që vendit i jepet më shumë sesa ju ka dhënë vendi. Dua të falënderoj veçanërisht Borisa Simaniç”.