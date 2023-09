Britney Spears thuhet se është në lidhje me ish-punonjësin e saj dhe kriminelin Paul Richard Soliz

Britney Spears thuhet se është në lidhje me ish-punonjësin e saj, Paul Richard Soliz, i cili ka pasur disa përplasje me ligjin në të kaluarën.

37-vjeçari është akuzuar për disa kundërvajtje, por edhe për një vepër penale, me akuzën e prishjes së qetësisë, ekspozimit të një të mituri në rrezik, drejtimit të mjetit pa leje dhe armëmbajtjes.

Ai u punësua nga Britney Spears për të “pastruar tualetet, fshirjen e dyshemeve dhe grumbullimin e mbeturinave rreth rezidencës së saj”, sipas Page Six.

Megjithatë, ai u shkarkua shpejt, me gjasë për shkak se akuzat kundër tij u zbuluan. Ai dhe ylli i popit u panë së bashku në fund të gushtit.

Britney Spears has been dating criminal housekeeper Paul Richard Soliz amid Sam Asghari divorce https://t.co/CuT8A737W7 via @pagesix

— Gina Lawriw (@GinaLawriw) September 14, 2023