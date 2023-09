Salma Hayek zbulon sekretin e trupit të saj mbresëlënës

Salma Hayek zbuloi sekretin e trupit të saj mbresëlënës.

Ylli i Hollivudit është 57 vjeçe, por trupi i saj ngjan me atë të një gruaje shumë më të re.

Siç ka përmendur edhe në një intervistë për “Entertainment Tonight”, sekreti që qëndron pas imazhit të saj është ushtrimi intensiv, por edhe meditimi.

“Unë me të vërtetë besoj se ushtrimi nuk është fajtor vetëm sepse njerëzit thonë kështu. Mendoj se fajin e ka meditimi”, tha ylli.

“Duhet të gjesh rrugën tënde. Për mua, ushtrimet e forta janë më të vështira. Është vërtet e vështirë, sepse duhet të kesh disiplinë për ta bërë këtë. Por meditimi është si një shëtitje në park. Kjo është forma ime”, shtoi ai më pas.

Madje ajo ka shpjeguar se këtë herë që i jep vetes e bën të ndihet shumë më mirë me veten edhe pse tashmë është bërë përditshmëria e saj.

“Kur nuk meditoj për një periudhë kohore, përveç fytyrës dhe trupit që e ndjej se po më “bien”, rikthehen edhe probleme të tjera. Ashtu si hernia diskale, problemi i qafës, problemi i ijeve, kyçet e këmbës. Unë kam filluar të shembet”, thotë ai.

Meditimi ka një efekt të tillë në trupin dhe energjinë e saj, saqë ndonjëherë, siç thotë ajo, e ndjente se “po kërcente brenda trupit të saj”.

“Shumë herë kur jam duke medituar dhe dal nga dhoma, njerëzit më shikojnë dhe më thonë, ‘O Zot, ti dukesh 20 vjeç'”, vuri në dukje ylli.

