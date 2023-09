Suksesi me Skënderbeun, trajneri Shehi: Agresiviteti është i domosdoshëm, pikë të merituara për Tiranën

Tirana mundi 3-1 Skënderbeun në “Selman Stërmasi”, duke marrë kështu 3 pikë të rëndësishme në kampionat. Pas ndeshjes, trajneri i bardhebluve, Orges Shehi dha mendimin e tij për ndeshjen.









“Kishim agresivitetin e duhur edhe pse e nisëm me gol të pësuar. Skënderbeu na vuri në vështirësi. Gjatë lojës ndryshuam pasi nuk ishim të qartë për kundërshtarin. E rëndësishme është që kthyem rezultatin dhe morëm 3 pikët. Agresiviteti duhet të jetë prezent gjithë kohës, pasi futbolli luhet edhe pa top.

E prisnin të kishim vështirësi, zgjedhja taktike ishte me Kaina në sulm për të shfrytëzuar kroset e për të realizuar golin. Duhet të kuptonim zonat, kur do ta gjenim Kainan për të ulur topat e kur do ta gjenim për të sulmuar portën. Duhet të kërkonim më shumë, duhet të kërkonim më shumë sulmuesin tonë.

Kundërshtari luan futboll, jo më kot ka 6 pikë. Nuk të lë zona, prandaj kishte 0 gola të pësuar. Duhet të merrnim masa në mbrojtje prandaj futëm Micin, u dëmtua edhe Hoxhallari. Do të bënim ndërrime të tjera kur ndeshja ishte 1-1 por kur shkoi 2-1 ndërruam mendje. Kur je në stol të vijnë 100 mendime, duhet të jesh shumë i qetë për të marrë ato të duhurat.

Nuk është problemi tek mbrojtja, sot kishim vështirësi nisjen e kundërshtarit pasi luante me 2 sulmues dhe shënuan që në fillim. Nuk më pëlqen fare të pësojnë, sot u ndëshkuam nga një kundërsulm” – Tha ai.