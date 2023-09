Tirana përmbys Skënderbeun në kryeqytet, bardheblutë marrin kreun e Superligës! Vllaznia dhe Partizani barazojnë pa gola në Shkodër

Superliga shqiptare e futbollit është në javën e tretë. Këtë të enjte u zhvilluan dy duele, me Tiranën që fitoi 3-1 me përmbysje kundër Skënderbeut në “Selman Stërmasi”, duke marrë vendin e parë në klasifikim. Në 18:00 në “Loro Boriçi” të Shkodrës, Vllaznia dhe Partizani barazuan 0-0 në një ndeshje të luftuar dhe me raste.









Në “Selman Stërmasi”, Tirana fitoi 3-1 kundër Skënderbeut me përmbysje për javën e tretë në Superligë. Bardheblutë u befasuan qysh në minutën e tretë, ndërsa pas një gabimi ishte Ardit Nikaj që kaloi korçarët në avantazh. Sulmuesi shkodran veproi bukur me topin dhe përshëndeti rrjetën e Ilion Likës. Minutat në vijim ishin më të mira për bardheblutë e Shehit, që shtynë në sulm. Do duhej fundi i pjesës së parë dhe konkretisht e 44 minutë që Kaina të barazonte ndeshjen pas një asisti të Përgjonit. Sulmuesi brazilian kërceu mbi të gjithë, duke i çuar skuadrat në dhomat e zhveshjes në ekuilibër.

Pjesa e dytë ishte më e luftuar, me Hasanin dhe Kainën që kishin disa mundësi. Duhej minuta e 66 që Shehi të hidhte në fushë Klevis Qefalinë për Ardit Hilën. Mesfushori i ri pas vetëm 11 minutash do shënonte golin e dytë për Tiranën, kjo pas një rrëmuje në zonë. Për t’u përmendur edhe tranversa e Yurit te Skënderbeu. Në fundin e lojës (90+8) ishte Florent Hasani që dërgoi shifrat në 3-1. Me këtë sukses Tirana merr kreun e renditjes me shtatë pikë pas tre ndeshjeve, ndërsa korrcarët pas dy fitoreve në javët e para mbajnë vendin e dytë. Duket se rikthimi pas disa muajve në “Selman Stërmasi” ka rezultuar me fat për bardheblutë.

Në “Loro Boriçi”, Vllaznia dhe Partizani barazuan 0-0 për javën e tretë të Superligës. Edhe pse pa gola, fusha e lojës pa dy skuadra që dhuruan spektakël. Në minutën e 14-të ishte Maguette që la Partizanin me një lojtar më pak, ndërsa Vllaznia nuk mundi të shfrytëzonte faktorin fushë, tifozët dhe numrat e ndryshëm të lojtarëve. Për t’u vlerësuar paraqitjet fantastike të Qarrit dhe Hoxhës në portë, që shmangën gola të sigurt.

Ndeshja nisi mirë për Vllazninë, që rrezikoi disa herë me Bekim Balaj. Në minutat 4 dhe 14-të, Gueye Maguette u ndëshkua me dy kartona të verdhë dhe për rrjedhojë u ndëshkua me të kuq, duke lënë të tijtë me një lojtar më pak. Pas këtij episodi, të kuqtë provuan nga distanca me Rrapaj, ndërsa Bintsuka nuk iu besoi syve me rastin e humbur.

Fundi i lojës ishte kyç për portierët, me Qarrin që ndali Mba në minutën e 90-të dhe Hoxhën që priti një goditje të Malës në shtesën e katërt. Edhe pse për 80 minuta me një lojtar më shumë, shkodranët e Memellit nuk morën maksimumin në një ndeshje me raste.

Pas javës së tretë, Vllaznia me pesë pikë mban vendin e katërt, ndërsa me katër pikë pas dy ndeshjeve të luajtura, Partizani mban vendin e pestë.

Superliga – java 3:

E mërkurë

Egnatia 4-3 Erzeni

Dinamo 2-1 Kukësi

E enjte

Tirana 3-1 Skënderbeu

Vllaznia 0 – 0 Partizani

E premte

15:00 Laçi – Teuta

Renditja: