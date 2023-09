Eliminimi nga Champions-i, shpërthen Megi Doçi: Shumë e zhgënjyer nga tifozëria shkodrane

Vllaznia e femrave, nuk ia doli këtë sezon të shkonte në grupet e Champions-it, teksa u eliminua në raundin gjysmëfinal nga islandezet e Valurit, që triumfuan me rezultatin 1-2, në “Loro Boriçi”. Mërzia e eliminimit nuk ka kaluar ende te kapitenia Megi Doçi, e cila nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale, ka shpërthyer, duke nxjerrë në pah zhgënjimin, për mos mbështetjen e tifozëve shkodranë të ekipit të femrave.









Sipas Doçit, femra nuk respektohet dhe nuk vlerësohet për atë që jep. Zbrazëtia në shkallët e stadiumit, duke se ka zbrazur edhe emocionet e vajzave të ekipit shkodran.

JA REAGIMI I PLOTË I MEGI DOÇIT:

E zhgenjyer qe sfida champions league u mbyll shpejt shpejt për ne ….

Punuam shum sakrifikuam shum dhe si gjithmon japim gjithqka per fanellen per Vllaznin ….

por nuk mjaftoj ndoshta me disa blerje me cilsore sot do flisnim ndryshe …… por ky asht futbolli ….

Shum e zhgenjyer nga tifozeria shkodrane te pakte ne stadium. Ndeshje nderkombtare edhe pse falas mbeshteteja mungonte……

Zbrasti në shkallët e stadjumit zbrasti në emocione ….

Ka edhe nga ata qe na gjykojn ne vend qe te din te Jen mbeshtetje per ne sepse cdo gja asht arrit pa asni lloj mbeshtetje askush zdon tja dij per futboll femrash ….

Ju duhet te jeni realist Jo gjykues sepse ate cfar I kemi sjell ne Shkodres dhe Jo vetem esht krenari jan tituj te fituar me shum mund qe do kalojn dekada dhe zdo ket ekip te till….

Me vjen keq qe femra nuk respektohet nuk vlersohet per ate qe jep …..

Jo vetem lojtare e Vllaznis por edhe tifoze e saj Un realisht bej 100 km vetem per te par Vllaznin e djemve …. ndersa ju ne der te shpis nuk merrni mundimin per te ardhur ne stadjum per te brohoritur per ne nuk i kushtonte askuj Asgje edhe pse falas …. Keqardhje…

Ky nuk asht qyteti që un njoh Shkodra e kulturës e sportit …ndoshta gjithqka po ndryshon me shpejtsi sa njerzit presferojn më mir kafenet se aktivitetet….

Ndryshimi fillon nga vetja ….

Vetem njerzit qe kan karakter jan të aftë të ndryshojn botën ….

Falemnderit.

