EMRI/ Zbulohet konkurrentja e dytë që do të marrë pjesë në “Dancing With The Stars”

Pas deputetiit të Partisë Demokratike, Saimir Korresi, është zbuluar dhe emri i konkurrentes së dytë që do të bëhet pjesë e sfidës së kërcimit në “Dancing With The Stars”.









Dhe bëhet fjalë për këngëtaren dhe moderatoren Enxhi Nasufi, e cila aktualisht moderon emisionin e mëngjesit në Top Channel "Wake Up".

Emisioni që do të drejtohet nga Bora Zemani pritet të nisë muajin e ardhshëm dhe disa nga emrat që janë përfolur deri tani për t’u bërë pjesë e tij janë Sarah Berisha, Sara Karaj, Efi Dhedhes, si dhe Eni Shehu.

Vitin e kaluar, Sara Hoxha dhe partneri i saj i kërcimit Luixhino fituan vendin e parë duke marrë kështu çmimin e madh prej 50 mijë euro.