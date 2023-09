Ish-këshilltari i Olta Xhaçkës, Amant Josifi u arrestua në Dubai! Si autoritetet spanjolle ranë në gjurmët e tij

NIKOLETA KOVAÇI/ Arrestohet në Dubai ish-këshilltari i Xhaçkës, Amant Josifi. Mësohet se Josifi ishte shpallur në kërkim nga autoritetet spanjolle për mashtrim me “Call Centre”.









Kujtojmë se më 8 dhe 9 nëntor 2022, në bashkëpunim me Eurojust dhe Europol, Struktura e Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit bastisi 6 qendra thirrjesh telefonike në Shqipëri të lidhura me “Milton Group” dhe arrestoi 4 të dyshuar. Ndërkohë, nga hetimet rezultoi se këto qendra janë në pronësi të tre kompanive të lidhura me biznesmenin Amant Josifi, një ishkëshilltar politik i ish-ministres së Jashtme, Olta Xhaçka, gjatë kohë që ajo drejtonte Ministrinë e Mbrojtjes.

Por për të arritur deri tek emri i Amant Josifit dhe lidhjeve të tij me një nga skemat më të mëdha të mashtrimit telefonik, të njohur si “Call Center”, policisë spanjolle iu desh të hulumtonte miliona emaile të përdorura nga kompanitë në zotërim të tij. Sipas dokumenteve gjyqësore, pas tre kompanive kryesore mashtruese qëndron biznesmeni 33-vjeçar, Amant Josifi. “Nga procedurat hetimore të realizuara në Shqipëri nëpërmjet letër-porosisë së dërguar nga autoritetet spanjolle, janë zbuluar 10 qendra thirrjesh të lidhura me 24 platforma mashtruese të investimeve”, thuhej në dosjen spanjolle. Për të zbuluar lidhjet midis “Call Center”-ave në Shqipëri dhe faqeve mashtruese të investimeve të “Group”, hetuesit spanjollë kanë analizuar 3 milionë emaile të dërguara nëpërmjet dhjetëra plaformash të ndryshme, ku evidentohet ndërlidhja e platformave “Call Center” me kompanitë e tjera të lidhura me organizatën kriminale.

DOSJA

Rreth një vit më parë, u bë me dije se një rrjet i gjerë bashkëpunëtorësh dhe mbi 15 “Call Center”-a në Shqipëri që funksionin në vendin tonë ishin pjesë e një skemë zhvatjeje dhe mashtrimi për qindra e mijëra njerëz. Pas publikimit të hetimit, Amant Josifi, i cili u shpall në kërkim nga autoritetet spanjolle për mashtrimin me vlerë 2.2 miliardë euro, vendosi të hapë disa “Call Centera” në emra të bashkëpunëtorëve të tij, por me kompani mëmë Apa Liaison, e zotëruar vetëm prej tij. Pas shitjes së aksioneve të Pegasus, Josifi u tha se hyri më thellë në biznes. Zbulimi i mashtrimit nisi më 4 qershor të 3 viteve më parë. ishte një grua e moshuar, spanjolle, e cila iu drejtua autoriteteve të veta për një mashtrim në shifrën 800 mijë euro. Më pas vjen një shkrim i OCCRP që drejtoi vëmendjen drejt “Milton Group”, ku pjesë u tha se ishte edhe Amant Josifi në një lidhje të fortë me gjeorgjianin David Todua.

Mirëpo në fakt, ishin të shumta gjurmt që ishin lënë nëpër kompani të ndryshme nëpër Tiranë. Në një rast të dyshimtë, u tha se CTA Groupe, (Ish-Capital Investiment Group), transferoi aksionet nga të gjithë anëtarët në vitin 2017 për tek Amant Josifi. Njëri prej tyre, Erindi Pysqyli, hapi në vitin 2021 një tjetër “Call Center” të zbuluar për mashtrim dhe jo më larg se më 9 nëntor 2022, në Vlorë, autoritetet spanjolle erdhën dhe e arrestuan bashkë me bashkëpunëtorin e tij, Berlando Saraçaj, edhe ky “ortak” me Josifin. Ky person, është lidhje biznesi e Amant Josifit. Erindi Pysqyli bashkë me Bora Kamberin i shitën nga 30% të aksioneve Amant Josifit dhe Xhuvane Xhabrahimit në vitin 2016 për vetëm 30 mijë lekë. Një vit më pas, Xhuvane Xhabrahimi ia shet 30% e aksioneve Ndriçim Sulës, i cili me saktësinë e një ore zviceriane, sërish pas një viti shet aksionet e tij te Amant Josifi gati 20 herë më shtrenjtë, në vlerën e 585 mijë lekëve të reja.

Këtu nis edhe transaksioni i dyshimtë. Më 30 janar 2020, një muaj pas festës në Kiev ku takoi miqtë e kriptovalutave edhe pse ishte Këshilltar në Ministrinë e Mbrojtjes, Amant Josifi u tha se ia shiti të gjitha aksionet e kësaj kompanie shoqërisë së tij “APA – LIAISON” 5 herë më pak, për 100 mijë lekë të reja. Në kompaninë e re, ai vuri administratore Arbana Bushajn me deklarim notarial se ishte në punë pranë Ministrisë së Mbrojtjes dhe biznesi i ndikonte në konfliktin e interesit. Pranë APA Liaison, Josifi mbuloi kompanitë e tjera si Odyssey, “MIZU shpk”, “Ever Plus”, “CVS SHPK “ Ori Tech”, Novem Albania” etj.

Në një prononcim për gazetarët e OCCRP, Amant Josifi tha se bizneset e tij kishin kaluar në plan të dytë për shkak të punës së tij si këshilltar i ministres së Mbrojtjes së kohës, Olta Xhaçka. “Unë jam jashtë përgjegjësive për bordin aktual të kompanisë. Unë i kam kërkuar menaxherëvë dhe ata i kanë mohuar të gjitha akuzat”. Në fakt, hetimet në vendin tonë nuk është se u thelluan në këtë drejtim, por ishin gjithnjë spanjollët, të cilët nuk hoqën dorë për të hehdur dritë mbi miliona euro të përfituara me anë të mashtrimit nëpërmjet këtyre kompanive, kryesisht në bursa