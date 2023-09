“Jam thjesht i frikësuar”, Snoop Dogg tregon për herë të parë kafshën që ka fobi

Reperi i njohur Snoop Dogg gjatë një interviste të zhvilluar së fundmi për “Double G news” ka treguar për herë të parë se cilën kafshë ka fobi.









51-vjeçari tha se ka shumë frikë nga kuajt. “Unë jam thjesht jam i frikësuar prej tyre.”- tha reperi.

Teksa shtoi: “Nuk më keni parë kurrë në skenë me një kalë. Unë kam qenë në një skenë me struc, iguana, por me një kalë jo.”

Ndërsa Snoop nuk e di arsyen e fobisë së tij për kuajt, mesa duket ai ka shumë dëshirë që në të ardhmen ta eleminojë atë.

“Unë e kuptoj se çfarë do të thotë një kalë për njerëzit. Ndoshta një ditë dikush mund të më prezantojë me një kalë të vogël në mënyrë që të heq frikën”, u shpreh reperi.