Veliaj publikon faturat: Bashkia e Kavajës i pagoi 122 milionë lekë inceneratorit të Tiranës! Tedi Blushi: Fute në borxh të gjithë qytetarët

Pagesat për Inceneratorin e Tiranës, kanë shkaktuar debate gjatë zhvillimit të mbledhjes së Këshillit Bashkiak ditën e sotme.









Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj publikoi faturat e pagesave që Bashkia e Kavajës ka bërë për inceneratorin e Tiranës, duke deklaruar se Bashkia e Kavajës, e cila drejtohet nga opozita, ka paguar 122 milionë lekë në 22 gusht.

“Bashkia e Kavajës, në 22 gusht, e ka paguar inceneratorin 122 milionë lekë. Bashkia e Kavajës që e drejtojnë këta. Këta thonë: Në Kavajë do ta bëjmë pastrimin. Janë ca hipokritë që flasin gjithë ditën dhe kanë vajtur të parët të paguajnë lekët atje, sepse Kavajën nuk duan ta lënë pis, kurse Tiranën duan ta lënë pis, ngaqë e kuptojnë se pis e lanë.

Këta janë ca hipokritë dhe është turp që çuna të rinj i japin fytyrën Saliut, që goca të reja i japin fytyrën Ilir Metës, sepse në të vetmen bashki të vogël që drejtojnë, në 22 gusht, në mes të pushimeve, vajtën e i paguan ‘xhixhat’. Këta e kuptojnë që nuk ka gjë pa lekë dhe vajtën në mes të verës, paguan 122 milionë lekë. Sepse edhe kur e menaxhon shteti, ka kosto”, tha Veliaj.

Ai u shpreh se sot Tirana është qyteti më i pastër, ndërsa i cilësoi akuzat e këshilltarëve të djathtë hipokrizi.

“E kuptoj që ju ra si bombë kjo e Kavajës, por na tregoni shembullin që t’ju ndjekim. Shembulli që bëtë është që vajtët me rroba banjo të paguani. Siç vajtët me tanga, me reçipeta, me rroba banjo, më 22 gusht ta paguani, tani ne që jemi të veshur me kostum do shkojmë ta paguajmë, sepse nuk mund ta lëmë dot Tiranën në dorë të zhulsave”, tha Veliaj.

Nga ana tjetër, Tedi Blushi i është kundërpërgjigjur Veliaj, teksa e ka akuzuar këtë të fundit si abuzuesin më të madh të taksave të qytetarëve dhe duke e quajtur si “Erion Qelia”.

“Erion Qelia ti sot i sjell Këshillit Bashkiak për miratim propozimin për shtese fondesh për inceneratorin inekzistent dhe nen sekuestro të Tiranës. Ne vend te ishe sot i pandehur para drejtësisë vjen bën monologje para Këshillit. Je keqbërësi me i madh i kryeqytetit dhe abuzuesi me i madh i taksave te qytetareve. Per mega-aferen e inceneratorit duhet te ishe marre i pandehur. Ti sot quhesh Erion Qelia.

Erion Qelia flet për humanizmin ndërkohë që refuzon në shkelje te ligjit dhe rregullores së Këshillit kërkesën për lejimin në mbledhje te Kryetarit të Shoqatës se Para dhe Tetraplegjikeve. Erion Qelia nga frika e përballjes me qytetaret dhe me transparencën e ka mbushur sallën me badigardet e tij dhe nuk lejon invalidët ne karrocë dhe gazetarët qe presin jashtë dyerve të bashkisë.

Ti Erion Qelia duhet të merresh i pandehur dhe të dalësh para drejtësisë! Mega-Firma e paligjshme që ndryshoi fatin dhe i dha jetë kësaj vepre korruptive të inceneratorit të Tiranës, është e juaja pa mbledhur Këshillin Bashkiak dhe duke shkelur ligjin e pushtetit lokal.

Me këtë firmë të paligjshme, ti Erion Qelia fute në borxh të gjithë qytetarët e Tiranës për 30 vite në shërbim të mafias së inceneratorëve. Erion Qelia dili “për zot” firmës!”, është shprehur Tedi Blushi.