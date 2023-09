Megi Pojani “ofron” puthje për 10 mijë euro, por sfidon fansat. Ja kushti që vendos e dashura e futbollistit shqiptar

Moderatorja Megi Pojani është mjaft provokuese në rrjetet sociale, ku shpesh “ngacmon” ndjekësit me video ose foto të nxehta, ku nuk lë vend për imagjinatën.









Ndërsa së fundmi, e dashura e futbollistit Endri Çekiçi i ka sfiduar teksa iu drejtua me një pyetje.

Megi Pojani postoi disa imazhe ku zbulon se i ka dalë herpes në buzë dhe i pyet fansat nëse do e puthnin për një shumë prej 10 mijë euro.

“A do e puthje këtë herpes për 10 mijë euro”, shkruan moderatorja.

Prej më shumë se një viti Megi Pojani dhe Endri Çekiçi janë në një lidhje dashurie. Dyshja u kap mat vitin e shkuar, teksa u fotografuan gjatë pushimeve të tyre.

Që pas mbylljes së kontratës në fund të sezonit në Turqi, futbollisti është kthyer në Tiranë, ku edhe ka formalizuar raportin me moderatoren. Çifti ka tashmë një lidhje të konsoliduar, ku gjërat janë bërë zyrtare edhe në familjet e tyre.

Çekiçi ka zgjedhur një skuadër jashtë vendit, Pendikspor, ndaj sërish ata do ta jetojnë këtë histori në distancën. Vitin e shkuar, të shpeshta kanë qenë udhëtimet e moderatores drejt Turqisë, ku edhe takohej me partnerin e tij.

E këtë sezon veror, të shpeshta kanë qenë takimet e tyre në Tiranë, ku prezentë në shumë raste kanë qenë edhe familjarët e dyshes, duke e çuar kështu këtë lidhje në një tjetër nivel.

Më herët, futbollisti në intervistat e dhëna është ngacmuar edhe për thashethemet e kohëve të fundit lidhur me romancën me Megi Pojanin.

Futbollisti tha se për momentin, statusi i tij është “complicated”, pra jo edhe aq i thjeshtë sa mund të mendohet, ndërkohë i pyetur nëse golat e tij ja dedikon “mamit me M”, Endri u përgjigj me “Po”, pasi në fakt edhe mamasë së tij emri i fillon me këtë shkronjë.

Qëkur ka nisur kjo histori, çifti është ndarë dhe ribashkuar disa herë, duke e vendosur shpeshherë në pikëpyetje këtë marrëdhënie. Vetëm pak kohë më parë, Endri dhe Megi e shkëputën këtë lidhje. Por, duket se dyshja ka arritur të ribashkohet dhe arsyeja ishte pikërisht ditëlindja e futbollistit.

Endri Çekiçi ka zgjedhur të festojë me miqtë dhe njerëz të dashur ditën e lindjes në një restorant afër Durrësit. Por sigurisht, në këtë festë nuk ka munguar edhe partnerja e tij, Megi Pojani. Ka qenë motra e saj Ina që ka postuar një foto nga i njëjti ambient ku shohim futbollistin me miqtë dhe familjarët e tij.

E duket se kanë qenë pikërisht motrat e Megit që kanë ndikuar në këtë ribashkim. Të dyja motrat kanë bërë të mundur ribashkimin e çiftit duke i bashkuar pikërisht në ditëlindjen e tij. Dyshja u pa bashkë për herë të parë në verën e këtij viti. Si Megi, ashtu edhe futbollisti kanë heshtur në lidhje me këto zëra, por kanë qenë pamje të ndryshme dhe detaje të njëpasnjëshme që kanë vërtetur lidhjen e tyre.