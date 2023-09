“SPAK është ‘koka’ e goditjes së bandave”- Ish-prokurori Hajdari për operacionin “Tempulli”: Sfida nuk është krimi ordiner, por ai i organizuar

Ish-kryetari i shoqatës së prokurorëve, Shkëlqim Hajdari, është shprehur se sfida e autoriteteve shqiptare nuk është të luftohet krimi ordiner, por krimi i organizuar.









Komentet Hajdari i bëri gjatë një interviste në News 24, ku foli për operacionin “Tempulli”, të zhvilluar ditët e fundit, ku ranë në pranga mbi 200 persona.

Ai tha gjithashtu se SPAK e ka rritur besimin te ndërkombëtarët dhe shtoi se kjo strukturë është “koka” e goditjes së krimit në vend.

“Frytet e bashkëpunimit brenda vendit ishin të mira po ashtu, si dhe me ato ndërkombëtare. Me drejtimin e SPAK-ut po hapet rruga e besimit, pasi më parë kemi vuajtur me klimën e mosbesimit. Besoj se në atë ardhmen do vazhdojmë të kemi rezultate të shkëlqyera.

Tirana është dhe do vijojë të mbetet vatër e grupeve kriminale, pasi ka më shumë qarkullim parash dhe njerëzish. Grupet kriminale janë të identifikuar, por sfida është gjurmimi dhe mbledhja e provave. Ky është çështje vullneti. Deri tani ka kaluar sprovën SPAK.

Krimi është luftuar tërë kohën. Sfida tani nuk është me krimin ordiner, por të luftohet krimi i organizuar dhe kjo nuk është shumë e lehtë. SPAK është koka e goditjes së krimit në vend, institucionet e tjera janë lokomotiva”, tha Hajdari.