Tirana i ka të gjitha pronat të bllokuara, zbulohet detyrimi që bardheblutë duhet të paguajnë

Tirana vazhdon të përballet me ndëshkimet nga administrata tatimore. Së fundi, klubi bardheblu është njohur me një tjetër dokument të Drejtorisë së Tatimeve. Kjo e fundit, në datën 7.9.2023 ka depozituar në QKB shkresën nr. 43999 Prot., datë 28.07.2023 me lëndë:









“Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, ku është kërkuar: “Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “Klubi i Futbollit Tirana, pajisur me NUIS, L12220027I. Vendosja e kësaj mase synon të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesi deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore”. Sipas shkresës së lidhur nga organet tatimore, detyrimi që ka KF Tirana është 42454027 lekë. Deri në pagimin e kësaj shume, pronësitë e KF Tiranës janë të bllokuara. Tirana nuk ka vetëm detyrime ndaj tatimeve dhe lojtarëve.

Në bilancin e publikuar së fundmi, bardheblutë për vitin 2022 kanë detyrime ndaj të tretëve për procese gjyqësore në formë provizioni për 40,370,785 lekë. Këto janë detyrime totale për gjyqet ndaj të tretëve që do të paguhen në vitet në vazhdim. Gjithsesi, detyrimi në formë provizioni është i pasigurt dhe në kontabilitet do të thotë një borxh i pasigurt, si për mirë dhe keq. Në këto kushte, bardheblutë duhet të shohin me kujdes të ardhmen e afërt dhe të largët. Gjithsesi, një vendim i tillë nuk është alarmant, pasi bëhet fjalë për mospagim detyrimesh tatimore, që çdo tatimpagues mund t’i shlyejë edhe duke bërë një marrëveshje me organin tatimor. Kjo është një praktikë e zakonshme e organeve tatimore, derisa të vjelin të gjitha detyrimet e prapambetura që KF Tirana ka ndaj shtetit.

