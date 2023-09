Denzel Washington/ Modestia e pabesueshme e një aktori të madh!

Denzel Washington është një nga anëtarët më prestigjioz të komunitetit të Hollivudit. Në 46 vitet e karrierës së tij, ai ka grumbulluar dhjetëra filma në rezymenë e tij që meritojnë një vend në një bibliotekë filmash që ai dëshiron të konsiderohet më i miri: nga “Glory” (që i dha edhe Oskarin e parë), “Philadelphia “, “Malcolm X” dhe Touch of Evil to Bone Collector, Training Day (për të cilën ai fitoi Oscarin e tij të dytë), ‘Amerikan Gangster’ dhe së fundmi Macbeth me regji të Joel Coen, ku luajti me mjeshtëri heroin famëkeq shekspirian, kështu që ai ishte i nderuar me nominimin e nëntë – deri tani – nga Akademia. Po, Denzel ka një impakt mahnitës profesional në tapetin e kuq.









Por përveç talentit të tij të pamohueshëm dhe aftësisë së tij për të luajtur në mënyrë të barabartë personazhe të mirë dhe të këqij, heronj të torturuar, detektivë në vështirësi, njerëz fqinjë apo udhëheqës të mëdhenj, ajo që i shton disa pikë të tjera madhështisë së tij është modestia pavarësisht famës, suksesit, krediteve të pabesueshme dhe lavdërimeve nga kritikët dhe bashkë-yjet e tij. Tom Hanks, për shembull, i cili kishte punuar me të në “Philadelphia” në vitin 1998, tha se aktrimi me Uashingtonin ishte si të merrje një klasë aktrimi.

Ndonëse është edhe një nga meshkujt më të pashëm në Hollywood, ai kurrë nuk e ka luajtur mashkullin e pashëm në filmat e tij dhe as në jetën e tij personale. Ai asnjëherë nuk e preokupoi shtypin me skandale apo me lidhje dashurie të shkurtra apo të gjata. Në vend të kësaj, ai është një nga bashkëshortët më besnikë në industrinë e filmit, duke qëndruar me të njëjtën grua që nga viti 1983 me të cilën shkëmbyen betimet e dashurisë së përjetshme – dhe ata e donin këtë. Për rekord, ai dhe gruaja e tij dhe gjithashtu aktorja Poleta ishin takuar në xhirimet e filmit televiziv “Wilma” në vitin 1977.

Këto ditë e shohim në filmin “Equalizer 3: The Last Chapter”, ku për herë të tretë dhe të fundit superylli amerikan luan rolin e vrasësit të penduar me pagesë, i cili përpiqet të lajë të kaluarën e tij mëkatare duke mbrojtur ata që kanë nevojë.

Në vitin 2024 do ta shohim edhe në filmin “Gladiator 2”, me regji të Ridley Scott, me Pedro Pascal në rritje të vazhdueshme si bashkë-yll. Më të mirat nuk vijnë akoma.