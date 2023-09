Fotot nga paparazzi/ Dashamir Shehi ndyshon look, shfaqet “trendy” në Parlament!

Prej shumë vitesh pjesë e politikës shqiptare, Dashamir Shehi e ka treguar tashmë që pak ka të përbashkët me politikanët klasik.









Megjithatë angazhimi i tij, ka ruajtur përherë seriozitetin që politikës i duhet. Por në media, shpesh është përfolur për natyrën e tij pa shumë komplekse dhe për deklaratat gazmore që jep. Këtë herë do të na duhet të ndalojmë disi tek look-u i tij.

Deputeti i Partisë Demokratike është shfaqur këtë të enjte në Parlament me një mjekër, disi më trendy. Të shpeshtë kanë qenë deputetet që vitet e fundit kanë eksperimentuar me look-un e tyre me mjekër.

Nuk e dimë ende nëse Shehi do të vijojë ta mbajë këtë look apo do të ndryshojë sërish, për të ardhur në pamjen e tij të mëparshme.

Shikoni fotot

Panorama online