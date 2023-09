Kamioni ishte me targa shqiptare! Publikohen foto të sekuestrimit të sasisë së mariuanës në kufirin me Malin e Zi

Mediat në Mal të Zi kanë zbuluar të tjera detaje nga operacioni për kapjen e një sasie prej 500 kg kanabis që dyshohet se ishte futur nga Shqipëria.









Në fotot që kanë publikuar mediat malazeze shihet që lënda narkotike e ndarë në pako ishte e vendosur në mes të dërrasave brenda një kamioni.

Shkrimi i plotë

Aktiviteti i përbashkët i pjesëtarëve të Drejtorisë së Policisë dhe Drejtorisë së të Ardhurave dhe Doganave, në hyrje të Malit të Zi, në pikën kufitare Bozhaj, ka parandaluar kontrabandimin e rreth 500 kilogramëve marijuanë të llojit skunk.

Me urdhër të Prokurorisë së Lartë të Shtetit në Podgoricë janë arrestuar shtetasit shqiptarë OI (60 vjeç) dhe OK (24 vjeç). Ata dyshohen për vepër penale – prodhim, posedim dhe shpërndarje të paautorizuar të narkotikëve.

Siç njoftojnë nga policia, për gjithçka është njoftuar menjëherë Drejtoria e Policisë, e cila ka dorëzuar rastin për juridiksion dhe veprime të mëtejshme, si dhe disa persona janë ndaluar.

“Treguesit e rrezikut dhe alarmi i shfaqur në sistemin e brendshëm doganor kanë rezultuar në prerjen e zinxhirit të kontrabandës së skafeve nga Shqipëria drejt Bashkimit Europian. Veprimi i sekuestrimit është nisur në bazë të autorizimit dhe analizës doganore të kryer të të dhënave të inteligjencës. të Sektorit për Siguri dhe Kontroll Doganor”, ​​thuhet në njoftim.

Policia bën me dije se marihuana që oficerët e tyre gjetën në një kamion me targa shqiptare ishte vendosur në hapësirën e ngarkesave të kamionit dhe e siguruar me vulë doganore nga një administratë e huaj.

“Nga këqyrja e kamionit rezultoi se në paletat e drurit që transportonte ndodheshin 185 pako me lëndë bimore jeshile, e cila dyshohet se ishte lënda narkotike marihuanë. Pas kontrollit të kamionit, malli i është dorëzuar Departamenti i Policisë për përpunim të mëtutjeshëm, me të cilin Drejtoria e të hyrave dhe Dogana arrijnë bashkëpunim të mirë dhe veprim të sinkronizuar për realizimin me sukses të aktiviteteve të përbashkëta”, përfundon njoftimi.

Drejtoria e Policisë bëri të ditur se janë gjetur rreth 497 kilogramë drogë.

“Policia dhe dogana, së bashku kanë kontrolluar kamionin me targa shqiptare dhe ku në hapësirën e ngarkesës, mes paletave që transportonte, kanë gjetur 185 pako me një lëndë vegjetale jeshile të errët, e cila dyshohet se është droga narkotike marihuanë. lloji skunk, me peshë totale rreth 497 kilogramë (…) Administrata e policisë me Drejtorinë e të Ardhurave dhe Doganave, ka një bashkëpunim të mirë, i cili kësaj radhe ka rezultuar me prerjen e zinxhirit të kontrabandës së skunkut nga Republika e Shqipërisë drejt vendet e Bashkimit Evropian”, njofton policia.

Shikoni fotot