Kapja e 2.3 tonë kokainë në anijen e peshkimit, arrestohet në Spanjë shqiptari i dyshuar si kreu i “Kartelit Ballkanik”

Të tjera detaje kanë dalë lidhur me operacionin e Policisë spanjolle, ku u godit i ashtuquajturi “Karteli Ballkanik”, operacion gjatë të cilit u sekuestruan 2.3 tonë kokainë.









Sipas mediave të huaja, në pranga ka rënë një shtetas shqiptar, i konsideruar si një nga drejtuesit e celulës së “Kartelit Ballkanik”. Kjo sasi e kokainës kap në anijen e peshkimit “Bestarruza” ku u arrestuan 4 anëtarë të ekuipazhit, mes të cilëve 2 shqiptarë. Dy të tjerët janë një argjentinas dhe një afrikan nga Cabo Verde.

Operacioni i DEA Amerikane në bashkëpunim me strukturat e autoriteteve policore spanjolle, sipas mediave, i dhanë një goditje të fortë kësaj celule të vendosur në Galicia, në pritje të ngarkesave me kokainë.

Veç drogës së sekuestruar në anije, kontrollet në A Coruna zbuluan 200 mijë euro cash dhe një automjet tip “Maserati” në pronësi të kreut të grupit. Shqiptari është arritur të kapet në një hotel, teksa ishte nisur drejt Madridit sapo kishte marrë vesh kapjen e ngarkesës së kokainës.

Në deklaratën e tij, kapiteni i anijes së peshkimit, me banim në A Coruña, i tha Policisë se “Karteli Ballkanik” po e mbante peng gruan e tij deri në përfundimin me sukses të operacionit. Agjentët, megjithëse nuk i dhanë besueshmëri asaj dëshmie, hynë në shtëpi me oficerë të specializuar. U konfirmua se asgjë nga këto nuk ishte e vërtetë, pasi gruaja u shfaq pak më pas e shoqëruar nga një e mitur me dëshirën e saj.